Primer Banco Multilateral de Desarollo en emitir un Bono de Naturaleza

La transacción estructurada por HSBC y adquirida por un inversionista institucional asiático, representa un hito para el BCIE, siendo el primer Bono de Naturaleza (Nature Bond) emitido por un Banco Multilateral de Desarrollo y uno de los primeros instrumentos de este tipo a nivel global.

Los recursos se destinarán a financiar o refinanciar un portafolio diverso de proyectos enfocados en la naturaleza, en categorías clave como Uso Sostenible de la Tierra, Protección de Recursos Hídricos, Gestión Sostenible del Agua y Protección de la Naturaleza.

“Esta transacción resalta la capacidad del BCIE para implementar soluciones creativas que movilicen recursos en condiciones de mercado altamente competitivas, impulsando el desarrollo sostenible y el crecimiento económico en nuestros países miembros”, manifestó Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE.

Este Bono de Naturaleza se emitió bajo las categorías verdes del Marco de Bonos Sostenibles del BCIE y se alinea con las directrices establecidas en Sustainable Bonds for Nature: A Practitioner’s Guide, publicado por la International Capital Market Association (ICMA) en junio de 2025.

Esta transacción representa la 37ª colocación de bonos ASG del BCIE, por un total superior a USD$11 mil millones, consolidando aún más la posición del Banco como emisor multilateral líder en sostenibilidad, con un historial probado en la entrega de soluciones de financiamiento innovadoras que apoyan el desarrollo ambiental y social en sus países miembros.