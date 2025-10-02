Promesa cumplida en una noche llena de nostalgia

Ante un lleno total, las casi tres horas de concierto dieron inicio en la voz del maestro, director artístico y productor Rodrigo de la Cadena, quien fue el que guió al publico entre cada una de las intervenciones de los demas artistas. abrió el show interpretando en piano las canciones Quizás, quizás, quizás, de Nat King Cole; seguido Toda una vida, de Trio Los Panchos, entre otras.

Luego tocó el turno de Villatoro, quien abrazó la noche dedicándosela a su abuelita María de los Ángeles Anleu, cariñosamente conocida como Chiki, quien fue su motor y fuente de inspiración desde los siete años.

“Desde pequeño mi abuelita me acostumbró a que por las tardes nos reuníamos para divertirnos con cualquier juego de mesa y mientras tanto, escuchábamos alguno de sus discos de vinilo, ya sea del Trio los Panchos, Los Ases, Los caballeros; esas piezas musicales que son clásicos que portan el verdadero bolero. Siempre soñábamos con que algún día yo iba a cantar en el Teatro Nacional y estaba segura de que se iba a lograr, ahora que se dio, lastimosamente ella ya no está físicamente, pero está en cada detalle, en la música, en cada canción”, expresó el también barítono de 24 años.

Dentro de su intervención interpretó Sabor a mí, del compositor Álvaro Carrillo; La Plegaria, de César de Guatemala, donde fue acompañado por el pianista Carlos Duarte. Luego se dio el primer duelo junto al maestro De la Cadena, con el cual cantaron Amnesia, de Chico Navarro.

Siguiendo con la vela le tocó el turno al cuarteto de hermanos, Los Miranda, quienes le dieron vida a los temas, Ya lo sé, que tú te vas, de Juan Gabriel; Cien años, de los compositores Rubén Fuentes y Alberto Cervantes; y Historia de un amor, de Carlos Eleta Almaran; acompañados por el anfitrión, Eduardo Villatoro.

Y el momento más esperado llegó, con su toque sensual, la invitada de honor, la actriz y cantante y productora musical, Susana Zabaleta, quien presentó su nuevo repertorio del disco Mi pecado mortal y al mismo tiempo, entregó al público algunos de sus poemas. La también productora musical fue sorprendida por la producción y el público, con un pastel, ramos de flores y las mañanitas por ocasión de su cumpleaños número 61.

Los Miranda, conformados por Laura, Cecilia, Verónica y Héctor, realizaron un homenaje a José José interpretando a capela El amar y el querer; luego acompañados por De la Cadena en el piano y cantaron El Triste, seguido a mano Lo que no fue, no será.

En la segunda parte de su presentación, la también escritora, Zabaleta hizo homenaje al compositor mexicano Armando Manzanero, con la canción Contigo Aprendí, luego tuvo un momento especial con los espectadores, se bajó del escenario para mostrar sus virtudes vocales de ópera, cantando con su voz de soprano de coloratura.

Para darle un cierre espectacular a la velada, todos los artistas se subieron al escenario para cantar Luna de Xelajú, de Paco Pérez. Según lo indicó Villatoro, este es el inicio del Festival de Bolero, que se realizarán en los próximos en Guatemala.