Promoción exclusiva de antesala a la Copa Mundial de la FIFA 26

Visa, socio oficial de tecnología de pagos de la Copa Mundial de la FIFA 26; y Banco Industrial, lanzaron esta promoción exclusiva donde los titulares de tarjetas de crédito y débito de Tarjetas Bi Visa podrán acumular oportunidades para participarán en el sorteo donde saldrán 14 ganadores de entradas para ver uno de los partidos de Fase de Grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos de final, semifinales e incluso, la gran final.

"Esta campaña no solo representa una oportunidad de vivir el fútbol como nunca, sino también reafirma nuestro compromiso de ofrecer beneficios que trascienden lo financiero. Los ganadores disfrutarán de viajes, hospedaje, acceso a eventos VIP, todo respaldado por la confianza y solidez de Banco Industrial en conjunto con Visa", comentó Sandra Cantoral, Product Owner del segmento Affluent en Banco Industrial.

Cada ganador recibirá un paquete de premios completo que incluye: pasajes aéreos, traslados, alojamiento para dos personas por 3 o 4 noches y entradas para partidos seleccionados, todo gratis. Los tarjetahabientes Visa de Banco Industrial que ganen el sorteo de los paquetes de viaje y asistan a la Copa Mundial de la FIFA 26 disfrutarán de experiencias exclusivas e inmersivas tanto dentro como fuera de los estadios, antes y después de los partidos, cortesía de Visa.

Así mismo, se tendrán 332 ganadores de entradas individuales para diferentes partidos durante el evento. Lo primero que tienen que hacer es suscribirse en https://unicostarjetasbi.com y automáticamente por cada consumo entran a participar, la fecha límite es hasta el 15 de abril de 2026.

"Nuestra asociación de larga data con la FIFA nos ha permitido acercar uno de los eventos deportivos más esperados del mundo a nuestras comunidades y consumidores, garantizando al mismo tiempo pagos fluidos, seguros e innovadores durante todo el torneo", expresó Juan Pablo Taylor, Country Manager de Visa Guatemala, El Salvador y Honduras.

El sorteo Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá 2 fechas diferentes. Para las 332 entradas, será el 10 y 11 de febrero de 2026, mientras que los paquetes de viaje se sortearán el 27 de abril de 2026 en las oficinas de Banco Industrial, zona 4, Ciudad de Guatemala.

La Copa Mundial de la FIFA 26 será la edición más grande en la historia, con 48 equipos jugando 104 partidos en 16 ciudades sedes en Canadá, Estados Unidos y México. El torneo se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026.