Promoviendo decisiones inteligentes

En sus ediciones anteriores, La Fiesta del Siglo ha impactado a más de 80 mil jóvenes y padres de familia en la región, visitando más de 100 instituciones educativas y generando conversaciones que salvan vidas.

“Esta experiencia ya la hemos vivido durante dos años anteriores en este país y nos llevamos grandes historias que nos ponen chinita la piel. Estamos más que convencidos que logramos salvar muchas vidas de jóvenes en Guatemala, porque aprendieron que la diversión no debe de ir de la mano con el peligro y la tragedia. Este año le estamos apostando a un foro de más de 3 mil personas”, comentó Jorge Herrera, director de La Fiesta del Siglo.

El evento dirigido a jóvenes, padres de familia y público en general, se realizará el 13 de agosto en el Expo Center del Grand Tikal Futura Hotel, en la zona 11 capitalina; entres funciones, 10:30 de la mañana, 2:30 de la tarde y 6:00 de la tarde. La entrada es gratuita en todos los horarios. Por ser cupo limitado, los que deseen asistir pueden reservar al 31663464 o escribir al correo lafiestadelsiglo2026@gmail.com.

Los conferencistas son:

Rudy Tercero (Embajador ICSF), creador de La Fiesta del Siglo y conferencista internacional, reconocido por la International Coaching and Speaker Federation (ICSF) por su liderazgo y contribución al desarrollo de conferencias de alto impacto en Latinoamérica.

Rafael Gabeiras, reconocido por su amplia trayectoria en la industria del entretenimiento.

Willy Barrios, experto en desarrollo personal y alto rendimiento.

“Tenemos casi 13 años motivando a la gente para que tomen buenas decisiones cuando salen de fiesta. Nosotros no hablamos de alcoholismo, hablamos del alcohol desde el punto de vista social, lo hacemos así, porque descubrimos desde hace muchos años, que a nivel mundial la gente no sabe del alcohol y creen poderlo dominar, y el problema de tantas muertes, desgracias y accidentes es ese desconocimiento”, indicó Rudy Terceo.

Durante la conferencia se abordarán temas como: mitos y realidades sobre el consumo de alcohol, presión social y toma de decisiones, prevención de conductas de riesgo, liderazgo personal, inteligencia emocional y responsabilidad individual y familiar.

Esta edición nuevamente cuenta con el respaldo de Cervecería Centro Americana, S.A. y sus marcas, quienes apoyan esta iniciativa como parte de su compromiso con la promoción del consumo responsable, la prevención y la educación de las nuevas generaciones.

Fiesta del Siglo continúa transformando la manera de abordar los riesgos asociados al exceso de consumo de bebidas con contenido alcohólico mediante una experiencia dinámica que combina conferencias, entretenimiento, testimonios y herramientas prácticas para fomentar decisiones responsables.