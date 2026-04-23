Promueven el intercambio científico en el campo de la oncología

El evento organizado por el Hospital El Pilar y la Clínica de Radioterapia La Asunción, se realiza del 22 al 25 de abril de 2026, en el hotel Real InterContinental, y tiene como objetivo fortalecer la actualización médica de los profesionales de la salud, así como promover el intercambio científico y la cooperación internacional en el campo de la oncología.

El encuentro reúne a especialistas de diferentes países y busca fortalecer la actualización médica en Centroamérica, una región donde el cáncer se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad.

El simposio abordará diversos temas clave en la oncología contemporánea, entre ellos:

Avances en diagnóstico temprano del cáncer.

Nuevas tecnologías de imagen médica.

Innovaciones terapéuticas como la inmunoterapia y las terapias dirigidas.

Manejo integral del paciente oncológico.

Cuidados paliativos y apoyo psicosocial.

Investigación clínica y cooperación internacional.

“La formación continua de los médicos es fundamental, esta es una oportunidad de seguirnos formando en todas las áreas de diagnóstico, radiológico, quirúrgico, radiológico, tratamiento sistémico y técnicas de diagnosticas innovadoras, porque siempre hay que estar en constante actualización para podernos preparar de la mejor manera y así poder darle lo mejor de nosotros a los pacientes”, comentó Rolando Obiols, especialista en genética clínica, subespecialista en oncología genética, coordinador de la Unidad Genética Médica del Hospital El Pilar.

Para el cuarto día se dedicará una mañana completa a pacientes, familiares, cuidadores o quienes han atravesado estos diagnósticos, una jornada para conversar en cuanto a:

Factores de riesgo para cáncer de hígado y cáncer de colon,

Cuidando al cuidador

Manejo de diagnóstico

Nutrición del paciente oncológico

Ejercicio del paciente oncológico

Manejo de ostomías y resolución de dudas.

Para la entrada del cuarto día, los interesados sólo se deberán inscribir en la página oficial del simposio. www.elpilar.gt/simposio-internacional-oncologia/

El simposio también representa una oportunidad para posicionar a Guatemala como un espacio de intercambio académico en el ámbito médico y fortalecer la cooperación regional en oncología.

Con la realización de este encuentro, el Hospital El Pilar en conjunto con la Clínica de Radioterapia La Asunción, reafirma su compromiso con la excelencia médica, la innovación científica y la formación continua de los profesionales de la salud.

Con este evento médico se reitera la misión de contribuir al desarrollo de la medicina en Guatemala y de promover iniciativas que permitan enfrentar con mayor conocimiento y mejores herramientas uno de los principales desafíos de la salud.