Promueven una movilidad de motocicleta más segura y responsable

Ubicada en Centra Norte, zona 17 capitalina, esta nueva sede no solo está diseñada para clientes de la marca, sino que extiende sus beneficios a todos los motoristas del país, sin importar el tipo o marca de motocicleta que utilicen.

Recientemente, Honda alcanzó 500 millones de motocicletas producidas a nivel global. Este logro confirma el liderazgo de la marca en el mundo y refuerza su propósito de brindar movilidad a millones de personas. Este hito, impulsa a Honda Motos en Guatemala a seguir avanzando con entusiasmo, responsabilidad y orgullo.

“Creemos firmemente que una mejor educación vial salva vidas. Hoy damos un paso más en nuestro compromiso con la seguridad vial en Guatemala. Honda Motos inaugura su tercera Moto Escuela, esta vez en Centra Norte, para seguir capacitando y educando a más motoristas, porque creemos que una movilidad responsable comienza con la formación", expresó Carlos Pullin, gerente general de Honda Motos.

La nueva Moto Escuela en Centra Norte está lista para recibir a motoristas interesados en aprender y reforzar sus habilidades con instructores especializados y bajo estrictas medidas de seguridad. Durante la sesión, los motociclistas podrán hacer uso del equipo de seguridad, uso de una motocicleta Honda, ya sea mecánica o automática, recibir el curso práctico y teórico con expertos y acceder a un manual de introducción.

Con esta iniciativa, Honda Motos reafirma su liderazgo en la promoción de una cultura de responsabilidad vial y se consolida como un aliado estratégico en la educación vial en Guatemala. Actualmente, la marca cuenta con Moto Escuelas en el Centro Comercial Eskala Roosevelt y en Gran Portal Petapa, contribuyendo activamente a la formación de conductores más conscientes y seguros.