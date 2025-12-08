Protagonista del sabor asiático en Latin America’s 50 Best Restaurants

Con más de 135 años de innovación en la cocina, Lee Kum Kee continúa respaldando a quienes transforman la forma de comer en el mundo. Su portafolio de más de 300 salsas y condimentos está disponible en los principales supermercados del país y para el sector profesional a través de SACOMER.

“Estamos orgullosos de aportar el toque global que inspira creatividad en los chefs guatemaltecos”, expresó Francisco Jo, gerente comercial de SACOMER, distribuidor oficial de productos Lee Kum Kee en Guatemala.

El Latin America’s 50 Best Restaurants es un encuentro que reúne a los principales exponentes de la cocina latinoamericana e impulsa la visibilidad internacional del destino sede. En este marco, Chef Feast destacó como una vitrina para el talento gastronómico guatemalteco, integrando productos locales con técnicas globales ante invitados provenientes de toda la región.

Entre las propuestas elaboradas resaltaron Sriracha Chili, Sriracha Honey, Yuzu Sriracha, Sriracha Mayo, Chili Crisp, Salsa Hoisin y Salsa de Soya, que permitieron explorar perfiles de sabor contemporáneos sin restar protagonismo a ingredientes como el maíz, la pitaya, el jocote y especias del territorio.

La experiencia subrayó el momento histórico que vive la gastronomía nacional, dentro del Top 50, se consolido la presencia de tres restaurantes guatemaltecos: Sublime (en el puesto 19), Diacá (37) y Mercado 24 (42), lo que confirma el crecimiento sostenido de la propuesta culinaria del país y su posicionamiento en la escena regional.

Chef Feast sirvió también como punto de encuentro entre chefs, patrocinadores, autoridades del sector y prensa especializada, fortaleciendo relaciones que impulsan el desarrollo gastronómico y turístico de Guatemala.