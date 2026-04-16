Proyectos inmobiliarios con soluciones financieras a la medida

El evento reunió a empresarios interesados en diversificar su portafolio a través de inversiones inmobiliarias y formar parte de los esfuerzos de Banco Industrial por fortalecer el ecosistema empresarial en Guatemala, impulsando el acceso a herramientas financieras que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

“Para este evento hemos realizado alianza con desarrolladores lideres del país, en el cual estamos dando un espacio para que puedan exponer sus nuevos proyectos y tendencias en tema de construcción de bodegas y ofibodegas, abierto al publico en general para que puedan tener ese acercamiento a nuevas opciones”, indicó Herbert Enríquez, asistente comercial de la subgerencia de banca empresarial.

Durante el encuentro clientes interesados exploraron proyectos exclusivos y conocieron alternativas de financiamiento adaptadas a sus necesidades, en un entorno que promovió el análisis y la toma de decisiones informadas.

Asimismo, tuvieron la oportunidad de conocer propuestas de destacadas desarrolladoras inmobiliarias, comparar distintas alternativas y recibir asesoría personalizada por parte de especialistas del banco, quienes brindaron acompañamiento en la evaluación y estructuración de inversiones.

“En Banco Industrial buscamos generar espacios que conecten a nuestros clientes con oportunidades reales de crecimiento, brindándoles el acompañamiento necesario para tomar decisiones estratégicas que fortalezcan sus negocios”, comentó Jorge Lima, Asistente comercial de Banca Empresarial.

Con iniciativas como esta, Banco Industrial reafirma su compromiso de ser un aliado estratégico para sus clientes, brindándoles acompañamiento y soluciones a la medida que contribuyan al crecimiento sostenible de sus negocios.