Reafirma su compromiso de operar bajo estándares de sostenibilidad

Durante este período, la compañía fortaleció su operación bajo principios de eficiencia, innovación y responsabilidad, logrando que más del 57% de sus insumos provengan de materiales reciclados, movilizando más de 2.1 millones de toneladas métricas y alcanzando un 88% de clima organizacional, acompañado de más de 14 mil horas de formación para sus colaboradores. Estos resultados se complementan con la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial para optimizar procesos, mejorar la seguridad y reducir incidentes, reflejando una gestión cada vez más eficiente, medible y centrada en las personas.

El año 2025 representó un punto de inflexión en la historia de Grupo AG, fue un período en que la organización consolidó avances operativos, financieros y de sostenibilidad, al mismo tiempo que dio un paso decisivo en su proceso de expansión regional, posicionándose en una nueva fase de crecimiento con impacto más allá de sus fronteras.

Durante este año, la compañía integró operaciones en Costa Rica, Ecuador y Venezuela, evolucionando hacia un ecosistema industrial e innovador con una huella que conecta Centroamérica con el norte de Suramérica. Este crecimiento responde a una decisión estratégica de escalar un modelo probado, llevando su forma de operar a nuevos mercados y amplificando su impacto en la región.

“Hoy, ese crecimiento se traduce en un impacto directo e indirecto en más de 81 millones de historias. Más que una cifra, este alcance representa el potencial de transformar realidades, generar oportunidades y contribuir al desarrollo de una región más integrada y próspera”, expresó Rodrigo Gabriel, Gerente General de Grupo AG.

Al mismo tiempo, Grupo AG presentó su Manifiesto de Conducta Empresarial Responsable, una declaración que establece los principios bajo los cuales operará en cada país donde tiene presencia. Desarrollado con el acompañamiento de CentraRSE, este manifiesto fue entregado oficialmente a los embajadores de los países donde la compañía opera, en un acto que trasciende lo protocolario y posiciona a la organización como un referente de diplomacia corporativa en la región.

A través de este documento, Grupo AG se compromete a operar con integridad absoluta y cero tolerancia a la corrupción, respetar la identidad y las leyes de cada país, desarrollar sus operaciones dentro de los límites del planeta y generar valor compartido mediante empleo digno, inversión social y fortalecimiento de cadenas de valor. Asimismo, prioriza la seguridad, el bienestar y el desarrollo de las personas como eje central de su cultura organizacional.

Como parte del evento, se desarrolló el panel “Guatemala lista para el mundo: capacidades y fortalezas para invertir en el exterior”, que reunió a representantes del sector público y privado, incluyendo a Álvaro González Ricci, Presidente del Banco de Guatemala; Julio Orozco, Viceministro de Relaciones Exteriores y Gabriela Roca, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo AG; donde conversaron sobre los retos y oportunidades para impulsar un crecimiento sostenible desde Guatemala hacia la región, destacando la importancia de colocar a las personas en el centro del desarrollo, fortalecer la transparencia y avanzar hacia modelos que permitan crecer dentro de los límites del planeta.

“Horizonte de un legado” resume así la evolución de Grupo AG: una organización que parte de resultados concretos, escala su impacto a nivel regional y formaliza su compromiso de hacerlo bajo estándares que trascienden fronteras. Más que un informe, se trata de una declaración de cómo la compañía ha decidido crecer y del papel que busca desempeñar en el desarrollo sostenible de la región.