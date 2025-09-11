Recargados con más potencia y tecnología para los más exigentes

En un contexto donde el transporte comercial exige soluciones robustas y eficientes, la marca ofrece un balance ideal entre desempeño, precio competitivo y equipamiento superior. Como parte de este relanzamiento, se presentó el nuevo FAW 4x4 de 5.25 toneladas, diseñado para operaciones rurales, de construcción y fuera de ruta, que combina tracción, potencia y capacidad de carga con máxima eficiencia.

La integración de FAW Trucks fortalece la visión de Grupo Codaca de ser un aliado estratégico para el desarrollo logístico y comercial del país, brindando soluciones modernas, confiables y eficientes a quienes mueven la economía nacional.

Con el sello de Grupo Codaca, los clientes de FAW Trucks tendrán acceso a:

8 talleres fijos a nivel nacional.

Más de 60 unidades móviles de asistencia técnica.

Amplio stock de repuestos genuinos.

Soporte especializado y asesoría comercial personalizada.

Con más de 60 años de trayectoria internacional, FAW (First Automotive Works) es el primer fabricante de vehículos en China y una de las marcas más reconocidas globalmente por su innovación tecnológica, confiabilidad y estándares de calidad.

Es actualmente la marca número uno en ventas en el competitivo mercado automotriz chino, con presencia en más de 100 países y exportaciones que superan los 500 mil vehículos al año. FAW llega nuevamente al mercado guatemalteco ahora bajo la distribución exclusiva de Grupo Codaca.

Su liderazgo se ha consolidado gracias a una estrategia enfocada en soluciones de transporte que cubren todo el espectro de necesidades logísticas: desde camiones livianos hasta unidades medianas y pesadas, adaptadas para múltiples aplicaciones y condiciones operativas.