Reconocen a los emprendedores como motor del desarrollo económico del país

ISM destaca especialmente el rol de los tenderos, pequeños comerciantes y emprendedores del sector alimentos y bebidas, quienes no solo representan un canal clave para la distribución de productos, sino también un pilar fundamental en la sostenibilidad de miles de hogares guatemaltecos.

“La historia de ISM es también una historia de emprendimiento. Nacimos con ese espíritu y hoy lo seguimos promoviendo en cada territorio donde operamos, reconociendo que el crecimiento económico se construye desde lo local”, destacó Jack del Águila, representante de Industrias San Miguel Guatemala.

A través de su operación en Guatemala, ISM contribuye a dinamizar la economía local al integrarse en una cadena productiva que involucra a pequeños comercios, distribuidores y emprendedores, quienes llevan productos como Frutop, Loa, Cool y EnerUp a comunidades en todo el país.

La compañía reafirmó su compromiso de seguir acompañando a los emprendedores guatemaltecos, facilitando el acceso a productos de calidad, impulsando el comercio local y fortaleciendo un modelo de desarrollo que genera oportunidades desde cada tienda, cada negocio y cada comunidad.

“Dar todo nuestro espíritu emprendedor para alimentar juntos un futuro próspero no es solo una declaración, es una forma de entender el crecimiento: uno que se construye con las personas y para las personas”, concluyó ISM.

En Guatemala, el emprendimiento representa una de las principales vías de crecimiento económico. Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el país registra una Tasa de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) del 27.5%, lo que significa que uno de cada cuatro adultos está involucrado en la creación o gestión de un negocio reciente.

Además, el ecosistema emprendedor está altamente vinculado al consumo: dos de cada tres emprendimientos se orientan a actividades como tiendas de barrio, pequeños restaurantes, cafeterías y otros negocios que forman parte de la vida cotidiana de los guatemaltecos. A su vez, uno de cada dos emprendimientos genera al menos un empleo, lo que refleja su impacto directo en la economía local.