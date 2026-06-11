Reconocen su liderazgo, su modelo energético y su alto valor social

El reconocimiento destaca el compromiso, esfuerzo y propósito de ENERGUATE, una empresa que brinda servicio a más de 2.6 millones de usuarios, impactando de manera directa la vida de más de 13 millones de guatemaltecos en los 21 departamentos donde opera.

Lissette Barrios, gerente de Talento y Comunicación, integró el panel “Innovación, inversión y sostenibilidad para el futuro”, donde compartió la visión estratégica de la compañía, así como las acciones concretas que se impulsan para generar un impacto positivo en las comunidades.

Entre estas iniciativas destacan programas de alto valor social como LucyMóvil, que acerca educación y tecnología a niños en comunidades alejadas; ENERGUATE Verde, enfocado en la reforestación; así como CineMóvil y la Copa ENERGUATE, que fomentan el sano entretenimiento, el deporte y la convivencia comunitaria.

En el ámbito operativo, la empresa también continúa innovando con la implementación de cable ecológico, una solución que contribuye a la conservación del entorno natural sin comprometer la calidad y continuidad del servicio eléctrico. Con este reconocimiento ENERGUATE reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en el fortalecimiento del servicio y en programas que promueven el desarrollo sostenible, el bienestar y la calidad de vida de miles de familias guatemaltecas.