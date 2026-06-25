Recudan fondos para becas de niños con Síndrome de Down

La campaña logró motivar a los clientes de las cadenas La Torre, Express y Econosuper a sumarse a la causa adquiriendo una cuponera solidaria de Q25. Este gesto no solo representó un respaldo directo a la Fundación Margarita Tejada, sino que también brindó a los compradores acceso a descuentos especiales en comercios y restaurantes aliados.

“La respuesta de la gente nos llena de alegría y nos motiva a seguir adelante. Cada cuponera de Q25 que los guatemaltecos llevaron a casa se convirtió en una beca para el futuro de nuestros niños. Gracias a esta solidaridad, hoy contamos con becas que transformarán vidas, brindando herramientas esenciales para su autonomía e inclusión”, manifestó Tere de Basterrechea, Directora ejecutiva de la Fundación.

Lo recaudado fue gracias a la venta de más de 90 mil cuponeras. Estos fondos permitirán financiar más de 600 becas para los programas de desarrollo integral que ofrece la Fundación Margarita Tejada a personas con síndrome de Down.

“En Supermercados La Torre creemos firmemente en la responsabilidad compartida de construir un mejor país. Nos emociona enormemente haber sido el puente entre la solidaridad de las familias guatemaltecas y la labor de la Fundación Margarita Tejada, porque sabemos que, cuando nos unimos por causas tan nobles, logramos resultados maravillosos. Además, estamos profundamente agradecidos con nuestros clientes, quienes una vez más demostraron su compromiso y generosidad al apoyar esta causa”, puntualizó María Eugenia Solorzano, Gerente de Responsabilidad Social de Unisuper.

Fundación Margarita Tejada es una organización sin fines de lucro pionera en el país. Desde hace 28 años trabaja para el desarrollo a personas con síndrome Down de escasos recursos a través de programas integrales, con una visión de inclusión social.

Supermercados la Torre reafirma su compromiso de continuar apoyando a organizaciones y causas sociales en beneficio del país. Reitera el agradecimiento a todos los clientes y colaboradores que harán posible el éxito de esta campaña y espera seguir trabajando para construir un futuro más solidario y próspero.