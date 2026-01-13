Redefine el futuro del hogar, el entretenimiento y el bienestar

La multinacional electrónica y de tecnologías de punta, mostró recientemente en la Feria de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés) en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y luego en Guatemala, cómo la inteligencia artificial se convierte en el eje de un ecosistema conectado que acompaña a las personas en su vida diaria, desde el entretenimiento y el hogar hasta el cuidado personal.

“Samsung está construyendo una experiencia más unificada y personal a través de dispositivos, pantallas, electrodomésticos y servicios. Al integrar la IA en todas nuestras categorías, estamos liderando el camino hacia experiencias cotidianas más significativas impulsadas por IA”, afirmó Victoria Casasola, gerente de mercadeo de Samsung Electronics Centroamérica y el Caribe.

Dentro de sus puntos clave en el “compañero para vivir con IA” esta, que la IA deja de ser una función para convertirse en una filosofía transversal que conecta dispositivos, servicios y experiencias. También, en un ecosistema global conectado, permite experiencias personalizadas, proactivas y significativas.

Además, la Integración de IA en pantallas, electrodomésticos, dispositivos móviles, wearables y servicios; y la seguridad avanzada como pilar del ecosistema, con Samsung Knox y Knox Matrix.

Principales innovaciones en TV, audio y monitores:

Micro RGB de 130”: nueva era del color con la gama cromática más amplia de Samsung, diseño Timeless Frame y Micro RGB AI Engine Pro.

Vision AI Companion (VAC): IA que recomienda qué ver, qué comer y qué escuchar, extendiendo la experiencia más allá de la pantalla.

Modos inteligentes impulsados por IA: AI Soccer Mode Pro para una experiencia tipo estadio e IA Sound Controller Pro para personalizar audio por voz.

Compatibilidad total con comandos de voz en TVs Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED y UHD.

HDR10+ ADVANCED y Eclipsa Audio, el nuevo sistema de sonido espacial incluido en todos los TVs 2026.

Siete años de actualizaciones del sistema operativo Tizen, garantizando longevidad y evolución del producto.

Nuevos productos destacados: OLED S95H ultradelgado con estética de galería y Proyector portátil The Freestyle+, adaptable a superficies irregulares.

Audio y gaming: Nuevos altavoces WiFi Music Studio 5 y 7, diseñados por Erwan Bouroullec; y nueva línea de monitores Odyssey 2026, liderada por el Odyssey G9 3D 6K.

IA aplicada a la vida diaria y la gestión del hogar:

SmartThings supera los 430 millones de usuarios a nivel global.

Refrigeradores Family Hub con AI Vision + Google Gemini: Reconocimiento avanzado de alimentos y Planificación de comidas automatizada.

Funciones inteligentes: Video to Recipe: convierte videos de cocina en pasos guiados, FoodNote: reporte semanal de consumo y reposición; y Voice ID para experiencias personalizadas por miembro del hogar.

Lavandería y cuidado de la ropa: Bespoke AI Laundry Combo: lavado y secado en un solo equipo; y Bespoke AI AirDresser con Auto Wrinkle Care.

Limpieza inteligente: Jet Bot Steam Ultra con detección de líquidos, monitoreo del hogar y control conversacional con Bixby.

Alianza con Hartford Steam Boiler (HSB): Electrodomésticos conectados que pueden ayudar a reducir primas de seguros del hogar.

La salud como experiencia proactiva impulsada por IA: