Redefine el valor del acero en la economía en la región

Grupo AG, referente en soluciones de acero en Guatemala y Centroamérica, avanza con su nuevo propósito, con una imagen renovada y una visión más conectada con las personas y el desarrollo sostenible; la compañía consolidó una cultura organizacional orientada a la excelencia, la confianza y el impacto regional.

La campaña que pone el foco en lo que no siempre se ve, pero lo sostiene todo, las personas, la confianza, el servicio y la innovación. Bajo el lema “Lo esencial está en el interior”, la marca busca posicionarse de forma única y valiosa en la mente del consumidor, destacando los atributos que la diferencian y reafirmando su capacidad para construir una narrativa auténtica, relevante y con visión de largo plazo.

“Luego de varios meses de estudios e investigación con nuestras audiencias clave, logramos identificar un espacio valioso donde la marca se conecta de forma auténtica con lo que verdaderamente importa: el interior. No solo el de las estructuras, sino el de las personas. Esa esencia es la que buscamos transmitir con esta campaña”, puntualizó Isabel Moya, directora de Mercadeo de Grupo AG.

Acero AG, la unidad de negocio insignia, lidera esta campaña con su producto estrella Hierro AG; varillas sostenibles que combinan resistencia, eficiencia y confiabilidad, cualidades que posicionan a la empresa como un socio estratégico de ingenieros, arquitectos y desarrolladores.

Grupo AG opera con una red de 942 proveedores, el 74 % son guatemaltecos, fortaleciendo su compromiso con la economía local. Procesa 12,749 toneladas de residuos industriales y recicla el 90 % de los residuos sólidos comunes. Más del 70 % de su energía proviene de fuentes renovables y recicla el 92 % del agua de proceso. Con una tasa de satisfacción laboral del 89 % y más de 600 nuevos empleos generados, reafirma su liderazgo industrial y social.

“En un mundo saturado de mensajes técnicos, decidimos hablar del valor que no se ve; de lo que hace que nuestros clientes vuelvan, recomienden y confíen. Esta nueva campaña de Grupo AG refleja que somos una marca que construye estructuras, reputación y confianza colectiva. Hoy lo hacemos desde Guatemala, pero con una visión regional que entiende que el verdadero desarrollo empieza desde adentro, con propósito”, manifestó Rodrigo Gabriel, CEO de Grupo AG.

Este enfoque de marca se amplifica con la reciente expansión internacional de Grupo AG, tras la adquisición de tres operaciones industriales en Costa Rica, Ecuador y Venezuela como parte de un acuerdo con Bekaert, líder global en tecnologías de transformación de alambre. Esta operación consolida a Grupo AG como uno de los grupos industriales multilatinos más relevantes del sector metalmecánico, capaz de escalar sus soluciones y su impacto hacia toda América Latina.

La campaña fue desarrollada por la agencia creativa MONKS Colombia, en colaboración con la productora LUTHER y bajo la dirección creativa de Jaime Tovar. El resultado es una pieza audiovisual que rompe con los códigos tradicionales de la industria y proyecta a Grupo AG como una marca cercana y moderna.

La producción fue grabada en locaciones reales, contando historias reales de clientes, mostrando el orgullo de quienes hacen posible que cada estructura sea también una historia de impacto positivo. La campaña se despliega en múltiples formatos: contenidos audiovisuales, materiales para punto de venta, piezas para reforzar la cultura organizacional y una estrategia digital que refuerza el posicionamiento de marca.