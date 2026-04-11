Refuerza su liderazgo para ofrecer más valor, más soluciones y más oportunidades

Con la transferencia efectiva de las acciones de Multi Financial Group (MFG), propietario del 100% de Multibank, BAC marca un hito en su paso decisivo hacia la posterior fusión, proceso sujeto a la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Hasta entonces, ambas instituciones continuarán operando de forma independiente, manteniendo sus productos, servicios y canales habituales. Cualquier actualización gradual se comunicará con antelación, con acompañamiento dedicado y sin afectar la disponibilidad de los fondos.

“Con la culminación de esta operación damos un paso firme para poner a disposición de los panameños todo el alcance regional, la fortaleza financiera y las capacidades digitales de BAC. Avanzaremos con absoluta claridad regulatoria, informando cada etapa y cuidando que cada cliente sienta una mejora real en su día a día”, comentó Rodolfo Tabash Espinach, presidente y CEO de BAC.

La entidad combinada posterior a la fusión contará con una plataforma más robusta para innovar, ampliar beneficios y profundizar el acompañamiento a personas y empresas en Panamá, apoyada por capacidades digitales, solidez financiera y estándares de servicio reconocidos.

“Esta adquisición reafirma nuestra confianza en Panamá y en la región centroamericana. A nivel regional, consolida nuestro liderazgo en activos, cartera y depósitos; y en Panamá, nos posiciona como el segundo banco en cartera y el tercero en activos y depósitos”, añadió Tabash.

Todo esto, respaldado por los resultados recientemente divulgados en los estados financieros de BAC en toda la región y Multibank para el período de 2025.

En concepto

Activos, US$ miles de millones: BAC 40.7 y Multibank 5.0

Cartera bruta (préstamos a clientes), US$ miles de millones: BAC 28.4 y Multibank 3.9

Depósitos, US$ miles de millones: BAC 30.2 y Multibank 3.4

Utilidad antes de impuestos, US$ millones: BAC 1,033.1 y Multibank 21.4

Clientes, millones: BAC 6.3 y Multibank 0.1

BAC refuerza su liderazgo en la región centroamericana para ofrecer más valor, más soluciones y más oportunidades a sus clientes. Para ampliar esta información, visite el Portal de Ayuda: https://bac.pa/entremos-en-confianza