Refuerzan la estrategia de crecimiento e internacionalización

Banco La Hipotecaria en Panamá, La Hipotecaria en El Salvador y La Hipotecaria Compañía de Financiamiento en Colombia, refuerzan el sector financiero de Inversiones Cuscatlán, y con eso llegan a 5 países de la región latinoamericana, ampliando su portafolio con soluciones especializadas en financiamiento hipotecario, incorporando más productos y servicios financieros para los clientes de la región.

La solidez de Inversiones Cuscatlán se refleja en su modelo estratégico de negocios. En El Salvador, Banco CUSCATLAN ha sido reconocido como el Mejor Banco del país en 2024 por Latin Finance, Euromoney, The Banker y Global Finance. En Honduras, en tan solo dos años de operación, Banco CUSCATLAN logró convertirse en el banco de mayor crecimiento del 2024. En Guatemala, tras la adquisición de Banco Inmobiliario, este mes de septiembre lanzará oficialmente la marca Banco CUSCATLAN Guatemala.

“Esta transacción es un paso decisivo en nuestra visión de ser un inversionista financiero regional sólido y de largo plazo. Estamos comprometidos con impulsar el desarrollo económico y social en cada país donde tenemos presencia, generando más oportunidades para las familias y empresas de la región. Con la incorporación de La Hipotecaria fortalecemos nuestra presencia en El Salvador y ampliamos nuestras operaciones en Panamá y Colombia, reforzando al mismo tiempo nuestra capacidad de ofrecer más y mejores soluciones financieras a nuestros clientes, acompañándolos en la construcción de sus sueños y de su futuro personal y empresarial”, señaló Federico Nasser Facussé, presidente de Inversiones Cuscatlán Centroamérica.

Además de su expansión regional, Inversiones Cuscatlán ha liderado la transformación digital en la banca centroamericana, alcanzando en 2024 más de 30 Millones de transacciones monetarias digitales y en el 2025 con una tendencia de crecimiento del 48%. Datos que reflejan el compromiso de ofrecer una experiencia cercana, moderna y accesible que promueva la inclusión financiera y el acceso a servicios de calidad.

Inversiones Cuscatlán reitera que todos los servicios y compromisos de La Hipotecaria se mantienen vigentes bajo las mismas condiciones que fueron contratados, y que cualquier actualización relevante será comunicada de manera oportuna por los canales oficiales de cada entidad.

La experiencia del talento humano y su compromiso con la excelencia continuará siendo pieza clave en esta nueva etapa de crecimiento Inversiones Cuscatlán y el desarrollo sostenible de Latinoamérica.