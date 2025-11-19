Regalar es una forma de celebrar la vida

Desde el programa de Bodas donde ha acompañado a miles de familias guatemaltecas en el inicio de sus nuevos hogares, con Club Bebé acompañando a la bienvenida de un nuevo miembro de la familia, hasta mudanzas, cumpleaños, graduaciones o incluso el cumpleaños de las mascotas, ahora cualquier ocasión puede convertirse en una experiencia para compartir y celebrar con quienes más queremos.

El nuevo sistema permite crear y gestionar listas de regalos en línea o directamente en tienda, con sugerencias personalizadas según el tipo de evento y beneficios exclusivos. Además, introduce nuevos dispositivos portátiles que facilitan el recorrido en tienda: los usuarios pueden escanear sus productos favoritos, editar cantidades al instante y ver cómo su lista se actualiza automáticamente.

“En CEMACO celebramos todos los momentos especiales de la vida. Nuestro nuevo Registro de Regalos fue diseñado para adaptarse a cada historia y hacer que regalar sea más fácil, más personal y mucho más especial. Bodas Cemaco es y será siempre nuestro principal registro de regalos, ya que hemos acompañado a miles de parejas a equipar su nuevo hogar desde hace más de 30 años, pero también queremos abrir esta nueva plataforma a todos esos otros momentos importantes en la vida de nuestros clientes, desde la llegada de un nuevo miembro de la familia, celebraciones infantiles importantes como cumpleaños, primeras comuniones y celebraciones que nuestros mismos clientes nos han solicitado como house showers cuando te mudas a vivir solo, cumpleaños de tu mascota, o cualquier otra celebración donde Cemaco pueda ser tu compañero experto a la hora de regalar”, detalló Diana Búrbano, Jefa de Mercadeo Directo de CEMACO.

Beneficios exclusivos

Flexibilidad total: Registro disponible para cualquier ocasión especial.

Gestión fácil: Creación, edición y actualización en tiempo real.

Comodidad digital: Acceso completo desde web o app.

Acompañamiento personalizado: Asesoría en tienda y en línea.

Nuevos beneficios: Certificados de regalo por monto recibido, puntos Privilegio y servicios adicionales como instalaciones gratuitas en productos seleccionados.

La plataforma también ofrece portadas personalizadas para cada registro, un seguimiento claro de los regalos recibidos y una experiencia más visual e intuitiva tanto para anfitriones como para invitados.

En CEMACO creemos que cada historia merece celebrarse. Descubre el nuevo Registro de Regalos y encuentra una manera más fácil, moderna y especial de compartir alegría en cada ocasión. Encuentra más información en www.cemaco.com/mesa-de-regalos.