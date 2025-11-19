Vida Empresarial
Regalar es una forma de celebrar la vida
Durante más de tres décadas, CEMACO ha sido pionero en ofrecer los programas de regalos más completos del país, ahora presenta el renovado Registro de Regalos, una plataforma moderna y personalizada que transforma la manera de celebrar los momentos más importantes de la vida.
Screenshot
Desde el programa de Bodas donde ha acompañado a miles de familias guatemaltecas en el inicio de sus nuevos hogares, con Club Bebé acompañando a la bienvenida de un nuevo miembro de la familia, hasta mudanzas, cumpleaños, graduaciones o incluso el cumpleaños de las mascotas, ahora cualquier ocasión puede convertirse en una experiencia para compartir y celebrar con quienes más queremos.
El nuevo sistema permite crear y gestionar listas de regalos en línea o directamente en tienda, con sugerencias personalizadas según el tipo de evento y beneficios exclusivos. Además, introduce nuevos dispositivos portátiles que facilitan el recorrido en tienda: los usuarios pueden escanear sus productos favoritos, editar cantidades al instante y ver cómo su lista se actualiza automáticamente.
“En CEMACO celebramos todos los momentos especiales de la vida. Nuestro nuevo Registro de Regalos fue diseñado para adaptarse a cada historia y hacer que regalar sea más fácil, más personal y mucho más especial. Bodas Cemaco es y será siempre nuestro principal registro de regalos, ya que hemos acompañado a miles de parejas a equipar su nuevo hogar desde hace más de 30 años, pero también queremos abrir esta nueva plataforma a todos esos otros momentos importantes en la vida de nuestros clientes, desde la llegada de un nuevo miembro de la familia, celebraciones infantiles importantes como cumpleaños, primeras comuniones y celebraciones que nuestros mismos clientes nos han solicitado como house showers cuando te mudas a vivir solo, cumpleaños de tu mascota, o cualquier otra celebración donde Cemaco pueda ser tu compañero experto a la hora de regalar”, detalló Diana Búrbano, Jefa de Mercadeo Directo de CEMACO.
Beneficios exclusivos
- Flexibilidad total: Registro disponible para cualquier ocasión especial.
- Gestión fácil: Creación, edición y actualización en tiempo real.
- Comodidad digital: Acceso completo desde web o app.
- Acompañamiento personalizado: Asesoría en tienda y en línea.
- Nuevos beneficios: Certificados de regalo por monto recibido, puntos Privilegio y servicios adicionales como instalaciones gratuitas en productos seleccionados.
La plataforma también ofrece portadas personalizadas para cada registro, un seguimiento claro de los regalos recibidos y una experiencia más visual e intuitiva tanto para anfitriones como para invitados.
En CEMACO creemos que cada historia merece celebrarse. Descubre el nuevo Registro de Regalos y encuentra una manera más fácil, moderna y especial de compartir alegría en cada ocasión. Encuentra más información en www.cemaco.com/mesa-de-regalos.