Regresa la promoción que reconoce la responsabilidad del cliente

La promoción se basa en el programa de fidelización ENERPUNTOS, mediante el cual los clientes acumulan puntos por acciones como pagar puntualmente, mantener sus datos actualizados y contar con instalaciones eléctricas adecuadas. Por cada 700 ENERPUNTOS, los usuarios recibirán un cupón raspable que les permitirá ganar premios al instante.

ENERGUATE entregará 10 motocicletas y 51 televisores que serán distribuidos entre los ganadores automáticos de los cupones. Los clientes pueden consultar cuántos ENERPUNTOS tienen en su factura mensual, en la App de ENERGUATE o en la Oficina Digital.

Con “Guate Gana con ENERGUATE”, la empresa reafirma su compromiso con el servicio de calidad y el reconocimiento a los usuarios que tiene su servicio correctamente. ENERGUATE invita a todos sus clientes a participar y correr la voz para que más guatemaltecos puedan ganar.

“Lanzar esta campaña es para premiar a todos nuestros clientes cabales que durante todo del año han estado al día, han acumulado ENERPUNTOS y ahora tienen la oportunidad de canjearlos y poder ganar uno de los 51 televisores o bien, pasar un fin de año a toda velocidad y con mucha energía con una de las 10 motocicletas”, manifestó Marialina Trujillo, subgerente de cobranza de ENERGUATE.

Además, quienes no alcancen los 700 puntos aún pueden participar: si pagan su factura en noviembre, recibirán un cupón; si lo hacen en diciembre, obtendrán otro. Los cupones pueden ser canjeados en todas las oficinas de la distribuidora, y los premios se revelan al instante con raspar el cupón.

La promoción está dirigida exclusivamente a clientes residenciales de tarifa BTS (Baja Tensión Simple) que estén en situación regular. No aplica para entidades gubernamentales, municipalidades, grandes clientes, colaboradores ni contratistas de las distribuidoras. Los ganadores deberán presentar DPI vigente, y en el caso de las motocicletas, también el RTU actualizado.