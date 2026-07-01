Renueva la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos

Este proyecto arquitectónico y tecnológico de 400 m² representa una evolución radical dentro de la trayectoria del servicio, el cual fue fundado originalmente por la institución en 1994.

La infraestructura fue dotada con sistemas de gases médicos modernizados, tableros eléctricos con protecciones de última generación, pisos vinílicos con revestimientos antimicrobianos y un avanzado sistema de aire acondicionado con renovación constante de aire fresco y filtración HEPA.

“Esta remodelación integra soluciones técnicas y de seguridad: desde los sistemas de gases y alarmas hasta la filtración HEPA y los accesos diferenciados para áreas de aislamiento. Hemos priorizado la eficiencia operativa y el mantenimiento a largo plazo para asegurar una atención continua las 24 horas”, detalló el ingeniero Daniel Visa, director ejecutivo.

La Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos ahora dispone de siete habitaciones de alta complejidad, dentro de las cuales destacan dos salas de aislamiento crítico diseñadas bajo estrictas normativas internacionales. A nivel de equipamiento y privacidad, las habitaciones cuentan con vidrios polarizados de activación eléctrica y una central de monitoreo continúo conectada al sistema de llamado de enfermería.

Perfil de atención de la niñez

El remozamiento de la unidad responde de forma directa a la demanda estacional y epidemiológica del país, los niños están más expuestos a padecer infecciones respiratorias debido a la inmadurez de su sistema inmunológico y a la exposición frecuente a procesos virales y bacterianos en guarderías y colegios. Algunas veces, estas patologías se complican de tal manera que el tratamiento debe ser más especializado, requiriendo asistencia ventilatoria, múltiples medicamentos y monitoreo frecuente.

Por otro lado, los traumas de todo tipo son comunes en la primera infancia. Cuando afectan el cráneo y el cerebro (lo que se conoce como Trauma Craneoencefálico -TCE-) pueden poner en peligro la vida de los pequeños pacientes si no se tratan de forma adecuada y oportuna.

Para ello, el personal de la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico está capacitado para apoyar a los pediatras e intensivistas tratantes en el manejo integral de casos severos. Esto es vital dado el fallo multisistémico que suele presentarse en algunos pacientes, complementando el tratamiento con el acompañamiento constante a los padres.

Dr. Gonzalo Calvimontes, director médico de Fundación Aldo Castañeda, expresó que desde hace tres años tienen una relación con Hospital El Pilar y agradeció por mejorar sus servicios, con lo cual se han resuelto 300 casos. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

Actualmente, en el Hospital El Pilar se realizan procedimientos quirúrgicos muy complejos de cirugía cardíaca, neurocirugía, traumatología y otras especialidades que ameritan una observación permanente en el manejo posquirúrgico. Estos cuidados solo se pueden llevar a cabo de manera óptima en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico (UCIP) de nuestra institución.

Liderazgo en alta complejidad y diagnóstico precoz

Con esta apertura, el Hospital El Pilar se consolida como el único centro asistencial privado en Guatemala que opera de forma simultánea con tres unidades independientes de cuidados intensivos: adultos, pediatría y recién nacidos, cada una con personal especializado de planta.

Asimismo, el rediseño incluye una habitación configurada exclusivamente para la atención de pacientes sometidos a trasplantes de médula ósea. Este espacio cuenta con flujos de acceso diferenciados para el cuerpo médico y acompañantes, convirtiéndose en la única oferta hospitalaria privada del país con dicha capacidad de aislamiento.

En la parte clínica, la unidad ofrece un abordaje multidisciplinario con entrega inmediata de pruebas de laboratorio y acceso directo a diagnósticos por imágenes de última generación, incluyendo tomografías, resonancias magnéticas, radiología convencional y ecocardiografías portátiles.

“En el Hospital El Pilar nos caracteriza la constante innovación y la incorporación de tecnología de punta. El énfasis en protocolos de seguridad, diagnóstico precoz y trabajo interdisciplinario permitirá mejorar los resultados clínicos y reducir los tiempos de recuperación de nuestros pacientes pediátricos”, puntualizó el doctor Federico Ranero Cabarrús, director médico de la institución.

Con esta renovación de infraestructura, el Hospital El Pilar reafirma su compromiso histórico con la salud de las familias guatemaltecas, adaptando su capacidad de respuesta a las exigencias médicas del siglo XXI.

La combinación de un diseño arquitectónico vanguardista (que incorpora iluminación natural y ambientes humanizados para disminuir el estrés hospitalario infantil) junto con la alta especialización de su personal técnico, consolida a la institución como un referente de la medicina privada en Centroamérica, liderando el camino hacia la transformación física y digital del sector salud.