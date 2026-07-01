Resultados históricos en la reducción de la desnutrición infantil

Lanzado en 2022, el programa propone un modelo integral para romper el ciclo de la desnutrición, que inició con una inversión de USD$15 millones en este programa replicable y sostenible para atender las principales causas de la desnutrición infantil en Guatemala.

En las comunidades intervenidas se registró la reducción de la desnutrición aguda del 6% al 0.38% en un período de dos años, y la desnutrición crónica tuvo una disminución de 17 puntos porcentuales en el mismo período. Según la investigadora y auditora externa de Guatemaltecos por la Nutrición, la Dra. Sophia Aguirre, de la Universidad Católica de América en Washington, más del 70% de las madres reportaron crecimiento normal en sus hijos, las enfermedades recurrentes en mujeres embarazadas y lactantes disminuyeron hasta en un 76%, y el consumo nutricional por hogar aumentó un 17%.

Tomando como referencia las metas internacionales del informe UNICEF/OMS/World Bank, Guatemaltecos por la Nutrición supera las expectativas de la tasa de reducción anual de desnutrición.

“Desde hace muchos años Castillo Hermanos ha desarrollado iniciativas para reducir la desnutrición infantil en Guatemala, y también lo han hecho otros actores. Y, aun así, los índices de desnutrición no mejoraban significativamente. Decidimos plantearnos el reto de crear un programa que resolviera el problema de la desnutrición desde la raíz. Así nació Guatemaltecos por la Nutrición, un programa creado desde el corazón de Castillo Hermanos, de autoría 100% propia y financiamiento 100% propio”, comentó Stuardo Sinibaldi, presidente de Castillo Hermanos.

Lo que distingue a este programa no es solo su ambición, sino su origen. Guatemaltecos por la Nutrición es una iniciativa 100% financiada por Castillo Hermanos. No se trata de una alianza público-privada ni de cooperación internacional: es una apuesta propia, sostenida con capital privado y respaldada por más de un siglo de historia empresarial en Guatemala.

Para la Dra. Aguirre, el elemento diferenciador del modelo es que prioriza el acompañamiento constante a las familias en sus distintas etapas de vida, ya que la desnutrición no se reduce a los ingresos económicos, sino también a factores como la educación en higiene, el fortalecimiento de prácticas de cuidado y el apoyo durante el embarazo, el postparto y la primera infancia.

El programa actúa a través de seis ejes de intervención: Atención Primaria en Salud, Soporte Nutricional, Agua y Saneamiento Ambiental, Fortalecimiento de Economía Familiar, Acceso a Alimentos y Desarrollo Infantil Temprano. Cuando se identifica un caso de desnutrición, el protocolo incluye evaluación médica y nutricional, recuperación y seguimiento en el hogar hasta que el niño o niña restablezca su estado de salud.

“La compañía adoptó con esta iniciativa un enfoque holístico, replicable, sostenible y auditable, con una meta concreta: que el modelo no quede limitado a una experiencia local, sino que pueda medirse, evaluarse y replicarse en otros territorios”, expresó Stuardo Sinibaldi, presidente de Castillo Hermanos.

Hacia una Guatemala sin desnutrición

Desde 2023, el programa opera con dos Campamentos de Nutrimóviles, estructuras móviles fabricadas en España para funcionar en entornos exigentes, que han permitido entregar más de 60 mil servicios en áreas de difícil acceso.

El reconocimiento “Bien Hecho 2025” en la categoría de Proyección Social, otorgado por Prensa Libre, sumó un respaldo externo a los resultados ya verificados por la auditoría académica internacional.

Más de 140 años después de su fundación, Castillo Hermanos sigue apostando por Guatemala desde adentro, con recursos propios y una convicción que no ha cambiado: que el desarrollo del país y el bienestar de sus comunidades son una responsabilidad empresarial irrenunciable.