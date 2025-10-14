Revoluciona el mercado nacional con lujo, seguridad y sostenibilidad

Con un portafolio que combina electrificación, lujo y seguridad en cada etapa de la vida, la marca sueca presentó un nuevo capítulo en la industria automotriz nacional: el totalmente eléctrico EX90; el EX30 Cross Country, el XC60 (MY26) y el XC90 (MY26). Esta apuesta responde a la creciente demanda de vehículos premium que reduzcan la huella ambiental sin sacrificar confort, diseño ni innovación tecnológica.

“Este lanzamiento representa mucho más que la llegada de nuevos vehículos; es la continuidad de una historia que empezó en 1963, cuando nuestros fundadores asumieron el reto de traer Volvo a Guatemala. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes tecnología de punta, lujo escandinavo y movilidad sostenible, siempre con el respaldo y la experiencia que distinguen a Grupo Los Tres”, comentó Diego Cuestas, Gerente General de Grupo Los Tres.

El gran protagonista del evento fue el Volvo EX90, un SUV 100 % eléctrico con hasta 600 km de autonomía y 517 hp de potencia, considerado el vehículo más seguro en la historia fabricado por la marca. Sus avanzados sistemas de asistencia semiautónoma, la posibilidad de recibir actualizaciones remotas (OTA) y su diseño escandinavo de última generación lo convierten en un referente de la movilidad premium sostenible.

El EX30 Cross Country complementa la apuesta eléctrica de Volvo con un modelo compacto, aventurero y robusto. Con hasta 428 hp, mayor altura al suelo y materiales reciclados en su interior está pensado para quienes buscan su primer SUV eléctrico con carácter todoterreno.

Renovaciones clave

El XC60, el SUV mediano más vendido de Volvo en el mundo, llega con un diseño actualizado, nuevas opciones de tapicería sostenible y una versión híbrida enchufable T8 AWD de hasta 462 hp.

Por su parte, el XC90, insignia familiar de siete plazas, reafirma su carácter de SUV premium con suspensión de aire, tapicerías en cuero Nappa y un sistema de audio Bowers & Wilkins. También incorpora el motor híbrido enchufable T8 AWD de hasta 462 hp, con el que combina confort absoluto y eficiencia.

Los nuevos modelos estarán disponibles en Guatemala en una paleta de colores sofisticada (Crystal White, Onyx Black, Platinum Grey, Bright Dusk, Denim Blue, Vapour Grey y Moss Yellow) y con interiores que reflejan la esencia del diseño escandinavo: líneas limpias, materiales veganos e innovadores como Nordico y Aspen Textile, así como acabados exclusivos en cristal y madera.

Con estos lanzamientos, Volvo y Grupo Los Tres consolidan en Guatemala la visión global de la marca: autos que acompañan cada etapa de la vida, siempre con seguridad, sostenibilidad e innovación como pilares.