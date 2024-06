Este año, en WEF el tema central es romper estereotipos con historias únicas con mujeres de impacto, y al mismo tiempo a celebrar los 20 años de ESI, impulsando el desarrollo de profesionales visionarios e innovadores.

Este es el primer evento de una gira que llevarán a cabo por Centro América, donde buscan impactar a un aproximado de mil mujeres, conversando en un perfil ejecutivo y buscando que promuevan conexiones de valor, mentoría y espacio se valor para que puedan crecer profesionalmente.

Claudia Cifuentes, directora ejecutiva LATAM de ESI School of Management y fundadora de Acción Mujer. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

“Este año invitamos a mujeres de diferentes sectores desde logística, tecnología, energía eléctrica, banca y otras industrias importantes, a conversar acerca de cómo romper estereotipos y de cómo empoderarse a través del conocimiento para poder lograr ese éxito financiero que las mujeres necesitan para llegar a más”, expresó Claudia Cifuentes, directora ejecutiva LATAM de ESI School of Management y fundadora de Acción Mujer.

El éxito de este tipo de eventos es encontrar un tema en particular que haga crecer a las mujeres, trazando rutas especificas donde se necesita más mentoría en espacios donde hay poca presencia femenina; donde se pueda hablar de igualdad, equidad y de poder hacer propuestas para accionar aspectos que hagan a la mujer sentirse más confiadas, empoderadas y con muchas más conexiones a nivel empres.

Para este año las expositoras invitadas fueron:

Ana Lucía Paiz, Primera Scrum Trainer registrado y Scrum@Scale Trainer registrado. Elizabeth Prada, Directora Internacional de Juntas Directivas.

También se realizaron tres foros, el primero fue Adiós a los Estereotipos, realizado con las panelistas Anayaci Velásquez, Directora de Reabastecimiento para Centro América en Walmart; Andrea Saravia, Directora de Inteca Sap y Presidenta de la Gremial de Tecnología e Innovación en la Cámara de Industria de Guatemala; y Stephanie Rodas, Gerente de MELECSA.

El segundo foro, Mujeres que desafían fronteras y transforman oportunidades, con Jeanipher Rodas, Directora Regional de Paysend; y Flor de María Ruiz, Learning & Development Senior Manager en Telus International. Y como cierre, el tercero fue Liderazgo, Empoderamiento e Inclusión Financiera en la era de la Disrupción, con Cinthya Samayoa, Gerente de Banca Mujer de BAC; Andrea Cabrera, Fundadora de Wonder Woman Guatemala; y Marolen Martínez, Directora Ejecutiva de la Revista Mujer de Negocios.

Durante el foro también se realizaron sorteos de becas de Formación Continua y programas de maestrías en ESI School of Management. Women Executive Forum 2024, fue patrocinado por BAC, Wonder Woman Guatemala, Corium, Belleza Activa, The Real Scrum, MELECSA, Paysend, Mujer de Negocios, Prensa Libre, Mercados & Tendencias, Pulso Capital, IT Now, Mueres BAC, Monkey Shoulder, iLB, Connecta y Telus International.