Se encienden las luces de la plataforma de moda oficial de Guatemala

“Inició en el 2014 como un sueño, queríamos hacer un evento de moda y ahora, lo que hemos aprendido en esto años es que hemos logrado tener una influencia y ser un articulador de toda la industria de la moda en Guatemala. Si hablamos del diseño propiamente, también hemos visto y acompañado todo el crecimiento de los diseñadores, hemos sido la vitrina, el lugar donde poder exponer y somos la plataforma que los lleva al mundo, como a Moscú, Panamá, Nueva York, Quito, Costa Rica, etc., y también lo hemos hecho con modelos, así como muchas cosas más de las hemos imaginado”, manifestó Daniel Panedas, Director de Siete Zero, empresa productora de Guatemala Fashion Week.

La inauguración del GTFW2025 recordó que la moda también es cultura, pasión y orgullo. El ambiente vibró con la energía del público y la puesta en escena que entrelazó arte, música y luz para crear una experiencia inmersiva.

El influyente diseñador internacional Michael Costello, fue el encargado de darle magia a la primera noche de la plataforma oficial de moda del país, que más que una vitrina para la exposición artística y profesional; es un motor de impulso para industrias afines, generando oportunidades reales de desarrollo y crecimiento económico para todos los actores involucrados.

Desde el primer paso sobre la pasarela, el público entendió que esto sería una historia contada en siluetas, texturas y movimiento a cargo del diseñador que ha vestido a varias celebridades en Hollywood. La colección presentada por Costello, confeccionada especialmente para esta edición de GTFW2025, emanó la esencia de su vida, su familia y los íconos que despertaron su deseo de crear.

Inspirado en las mujeres que marcaron su infancia, en la energía libre y audaz del Studio 54 y en figuras eternas como Bianca Jagger, Grace Jones, Diane Von Furstenberg y Jackie Kennedy, Costello no solo mostró ropa, reveló recuerdos, emociones y la profunda sensibilidad que siempre ha guiado su mano. Cada prenda parecía narrar su propia historia. Cada paso, un recuerdo convertido en diseño.

El punto clave del desfile fueron los caftanes, piezas que para Michael Costello representan un acto de amor, empoderamiento y autenticidad. Para Guatemala, el destacado diseñador creó nuevos modelos que nacieron de telas seleccionadas en Milán, Barcelona, Pisa, Florencia y Madrid, materiales que él mismo describe como “tejidos que hablan”.

“Esta semana lo que hacemos es celebrar todo lo que ha pasado durante el año de moda, acercar a los diseñadores mucho más al reflector local e internacional, que nuestro nombre suene con las buenas noticias, y que también, estamos viendo que los diseñadores nacionales están muy interesados es acercar el tema artesanal al mundo. Este año son alrededor de 21 diseñadores que se presentan del 11 al 14 de noviembre, todas en la noche, manteniendo siempre que el balance sea muy de lo local, queremos conocer que están generando todas estas nuevas generaciones de diseñadores y también los que están desde el primer año”, destacó Carol Márquez, Gerente General de Siete Zero y Productora General de Guatemala Fashion Week.

Esta edición cuenta con el respaldo de un grupo prestigioso de marcas que creen en el poder de la moda para transformar y elevar industrias creativas:

Agenda de pasarela

Miércoles 12: Mynor Véliz (presentado por Made in Guate), Desiree, Lapapacho, Alt Craft y Valar (Panamá Fashion Week).

Jueves 13: Orrthíz (Quito Fashion Week), Academy (Amada/Martaa/Marjos/Ana Sofía Rizzo), Siman y Victoria Rivera (presentado por Paleta).

Viernes 14: Karla Garzaro (presentada por Serie Xiaomi 15T), Vero Diaz (Fashion Group México), Colectivo (Elemento, Arena, Pacuilar, Delajú y Helen González Handmade), Arzayús y Mariandrée Gaitán.

Todas las pasarelas a partir de las 6:00 de la tarde.