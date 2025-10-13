Se ganaron su experiencia de viaje única alrededor del mundo

"Con la promoción Es de Masters queremos agradecer la confianza de nuestros clientes y demostrar que usar una tarjeta de crédito Banrural Mastercard abre la puerta a momentos extraordinarios. Nuestro objetivo fue que cada viaje se convirtiera en una experiencia inolvidable y que nuestros clientes sintieran que, con Banrural, siempre hay más por descubrir”, manifestó Mónica Aldana, gerente de mercadeo de Tarjetas de Crédito de BANRURAL.

La promoción que estuvo vigente del 15 de mayo al 15 de agosto de 2025, fue ganada por Cindy Pérez, Andrea Tobar, Miguel Cutz y Herbert Orozco, quienes obtuvieron paquetes dobles de viaje, que incluyeron experiencias Pricesless, hacia los siguientes destinos:

Flores, Petén (Guatemala): boletos aéreos, estadía en hotel boutique, todas las comidas, un tour privado a Tikal, recorrido nocturno en bote y experiencias gastronómicas exclusivas

La Fortuna, Costa Rica: boletos aéreos, alojamiento en resort con acceso a aguas termales, cenas privadas, tour de puentes colgantes, masajes en spa y caminatas guiadas en la selva.

Roatán, Honduras: boletos aéreos, hospedaje en hotel boutique, alimentación completa, experiencia en canopy zipline y cenas privadas frente al mar.

Barcelona, España: boletos aéreos, estadía en hotel de 4 estrellas, tour privado por la Sagrada Familia, clase de paella, recorrido por el Camp Nou, tour gastronómico y cena en un restaurante con 2 Estrellas Michelin.

Adicionalmente, se entregaron 200 cupones digitales de regalo para compras en aplicaciones digitales seleccionadas, con valores que oscilaron entre Q115 y Q200, como un incentivo adicional para quienes participaron en la promoción.

“Acercar a los consumidores con sus pasiones es parte de nuestro compromiso, en esta ocasión de la mano de Banrural, no solo estamos llevando a los ganadores a vivir experiencias invaluables, sino también impulsando la inclusión financiera en Guatemala a través de soluciones innovadoras que fortalecen la manera en que las personas acceden usan y se benefician de la economía digital", expresó Francisco Milian, Gerente de País para Mastercard Guatemala, El Salvador y Honduras.

Con esta iniciativa, BANRURAL a través de sus tarjetas de crédito, reafirma su compromiso de ser el amigo que te ayuda a crecer, ofreciendo soluciones financieras y experiencias que transforman la vida de sus clientes.