Se suma como patrocinador oficial del campeón del futbol nacional

Como parte del patrocinio, el logo de POWERADE tendrá presencia en la camisola oficial del equipo masculino en la espalda baja y del equipo femenino, en el pecho. Además, se contará con visibilidad en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol", en el Centro Deportivo Ernesto Villa Alfonso y en diversas plataformas digitales y activaciones con los aficionados.

Un detalle que hay que resaltar es que, el equipo rojo a partir de esta temporada se convierte en el único club de toda Centro América en tener patrocinio directo de Coca-Cola y POWERADE. La alianza que será por tres años abarca tanto al equipo masculino como al femenino, así como a las categorías menores, consolidando una presencia integral de la marca en todas las ramas deportivas del club.

El preparador físico, Ezequiel Barril, muestra la camisola del equipo rojo para el Apertura 2026. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

Además, POWERADE será la marca de hidratación exclusiva del plantel durante entrenamientos y partidos oficiales, acompañando el rendimiento de los jugadores dentro y fuera de la cancha. La marca también tendrá presencia en activaciones durante los partidos, conferencias de prensa y contenidos digitales, acercándose directamente a los aficionados rojos.

"El fútbol en Guatemala es mucho más que un deporte: es parte de la cultura, de la identidad y de los momentos que las personas comparten con quienes más quieren. Estar junto al equipo que más pasión genera en el país nos permite ser parte de esas experiencias y conectar con los consumidores de una manera auténtica y relevante", destacó Mariela López, directora senior de marketing para Coca-Cola Centroamérica.

Con más de 33 títulos nacionales, un título de CONCACAF, 4 campeonatos UNCAF y 12 copas, el CSD Municipal representa la excelencia deportiva de Guatemala. Su estadio El Trébol, su centro de entrenamiento de vanguardia, sus academias con más de 700 alumnos en 7 sedes y su equipo femenino en la categoría absoluta lo posicionan como una institución modelo en lo deportivo y social.

"En la celebración de los 90 años del CSD Municipal, nos honra dar la bienvenida a una marca líder mundial como POWERADE, parte de Coca-Cola. Esta alianza fortalece aún más la presencia, la identidad y el liderazgo del club más ganador y reconocido de Guatemala, y representa un paso importante para seguir construyendo el futuro de nuestra institución junto a aliados que comparten nuestra visión" agregó Gerardo Villa, presidente de la junta directiva del CSD Municipal.

Durante cada partido en el estadio El Trébol, ambas marcas tendrán promociones y actividades especiales para que los aficionados rojos puedan contar con mejores experiencias dentro del espectáculo futbolístico.

"Desde el Sistema de Embotelladores Coca-Cola Guatemala, trabajamos cada día para acercar nuestras marcas a los espacios donde la gente vive sus pasiones. Sumarnos al CSD Municipal nos permite fortalecer esa cercanía con las comunidades guatemaltecas a través de un club que es símbolo de orgullo y tradición para millones de familias", finalizó Gabriela Arias, gerente legal y asuntos corporativos en representación del Sistema de Embotelladores Coca-Cola Guatemala.