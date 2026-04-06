Se suma para erradicar la desnutrición infantil

Las acciones de esta alianza se implementarán en Chiantla, Huehuetenango, el departamento en el que Guatemaltecos por la Nutrición opera desde 2023, en donde ha dado resultados históricos en la erradicación de la desnutrición infantil, garantizando la sostenibilidad de una iniciativa que transforma vidas y contribuye a la construcción de un futuro más saludable para la niñez guatemalteca.

“Sumarnos a Guatemaltecos por la Nutrición representa un compromiso tangible con la niñez y las familias de nuestro país. Buscamos impulsar soluciones sostenibles, replicables y con resultados medibles que fortalezcan el desarrollo integral y generen bienestar a largo plazo”, manifestó Enrique Rodríguez Mahr, CEO de Grupo Financiero G&T Continental.

Grupo Financiero G&T Continental replicará el modelo de Guatemaltecos por la Nutrición con una inversión superior a Q20 millones, con esto se logrará ampliar el impacto de los ejes de Atención Primaria en Salud, Soporte Nutricional, Agua y Saneamiento Ambiental, Fortalecimiento de la Economía Familiar, Acceso a Alimentos y Estimulación Temprana.

Asimismo, la alianza busca generar mayor visibilidad y sensibilización en torno a la desnutrición infantil, fomentando la cooperación con otros actores clave del país y consolidando el rol de Grupo Financiero G&T Continental como un referente de impacto social y desarrollo sostenible.

“Esta alianza se alinea de manera directa con la estrategia de sostenibilidad del Grupo Financiero, trabajamos para materializar nuestra visión de impacto social, priorizando iniciativas con resultados comprobables y transformadores. Con Guatemaltecos por la Nutrición ampliamos nuestro compromiso con Guatemala promoviendo bienestar, oportunidades, desarrollo e impacto social positivo y sostenible”, expresó Iveth Suárez, vicepresidenta de Sostenibilidad y Talento Humano de Grupo Financiero G&T Continental.

El programa ha logrado resultados relevantes, como la reducción de la desnutrición aguda de 6 % a 0.38 %, la disminución de la desnutrición crónica hasta en 17 puntos, así como mejoras en el consumo nutricional y el acceso a alimentos en la población atendida. Con el acompañamiento del Grupo Financiero, se prevé escalar estos avances, garantizar la sostenibilidad del programa y replicar el modelo en otras regiones del país.

“Guatemaltecos por la Nutrición es un proyecto integral, estructurado para ser replicado. Por ello, nos entusiasma que Grupo Financiero G&T Continental amplíe su alcance a más familias, que sin duda verán los resultados de una mejor nutrición y una transformación positiva en sus comunidades. Agradecemos a Grupo Financiero G&T Continental por ser el primer grupo en sumarse a esta iniciativa, haciéndolo desde el corazón, para generar impacto social con acciones reales, algo que los ha caracterizado por años”, comentó José Silva, director ejecutivo de Guatemaltecos por la Nutrición.

Con esta alianza, Grupo Financiero G&T Continental reafirma su compromiso con Guatemala, demostrando que su liderazgo no solo se refleja en los servicios financieros, sino también en la inversión social que transforma vidas y comunidades. Esta colaboración evidencia que la sostenibilidad y la responsabilidad social son pilares fundamentales de su estrategia corporativa, consolidando al Grupo Financiero como un actor clave en la construcción de un futuro sostenible y próspero para el país.