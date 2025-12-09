Se viene algo nuevo que transformará el occidente del país

El nuevo mall desarrollado por Íntegro Commercial abrirá sus puertas a partir de las 10:00 de la mañana, contará con un gran show de inauguración nunca antes visto a las 5:00 de la tarde, un gran espectáculo inmersivo de luces LED, música, fuegos artificiales y el querido Convite de Damas 19 de agosto.

Con una propuesta arquitectónica contemporánea, amplias áreas verdes y una oferta que combina marcas locales, nacionales e internacionales, además de salas de cine y espacios recreativos, Los Celajes de Quiché se posiciona como el primer centro comercial del departamento en integrar experiencias completas.

“Los Celajes de Quiché representa un sueño hecho realidad para la región: un espacio moderno y cercano, diseñado para el disfrute de todos”, señaló Virginia Cucalón, directora de Íntegro Commercial.

Con este proyecto, Íntegro reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el progreso del interior de Guatemala, impulsando espacios que promueven el crecimiento económico y la conexión comunitaria.