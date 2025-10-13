Se viene la fiesta ciclística más importante del país

Consolidado como el máximo evento deportivo del año en el país, con el patrocinio de Malta Gallo, este 2025 los ciclistas enfrentarán un recorrido competitivo, con etapas de alta montaña y diversos climas, que pondrán a prueba tanto su resistencia como sus habilidades técnicas.

Entre los participantes estará el actual campeón de la edición 63, el colombiano Robinson López; así como el campeón nacional de ruta de Guatemala y grandes ciclistas y equipos de talla internacional.

“La Vuelta Ciclística a Guatemala representa una oportunidad única para fortalecer el vínculo con nuestra gente. Como Malta Gallo, estamos orgullosos de apoyar un evento que impulsa el deporte nacional y celebra la pasión, el esfuerzo y la identidad de los guatemaltecos en cada etapa del recorrido”, expresó Ricardo Pontaza, Gerente de Malta Gallo.

La Vuelta Ciclística, se suma al crecimiento del turismo y la economía local, dando a conocer la riqueza de cada región del país. Además, moviliza el consumo en sectores como hotelería, alimentación, combustibles y abastecimientos en las comunidades por donde pasa la caravana. Cabe mencionar que, como parte del protocolo de seguridad, se contará con el apoyo de instituciones como PROVIAL, la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito, y servicios médicos inmediatos en cada una de las etapas.

“Esta edición es el resultado de una planificación rigurosa y un compromiso profundo con el desarrollo del ciclismo. Buscamos ofrecer una competencia de alto nivel y también, promover el talento deportivo en escenarios exigentes. Una oportunidad para que todos atletas proyecten sus competencias y pasión por este deporte”, agregó Luis Laguardia, gerente de la Federación Guatemalteca de Ciclismo.

Este evento cuenta con el respaldo de Malta Gallo, Aseguradora del Banco de los Trabajadores, Pinturas Celco, Banco de los Trabajadores, Agua Pura Salvavidas, Revive, la Federación Guatemalteca de Ciclismo, y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, quienes han unido esfuerzos para garantizar el éxito de esta edición.