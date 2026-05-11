Se vive la intensidad de futbol en las canchas de la Super Liga

Las categorías que están jugando son, Sub-13: Jugadores de 10 a 13 años (nacidos en 2013-2016) y Sub-17: Jugadores con edades de 14 a 17 (nacidos en 2009-2012), tanto de rama masculina como femenina quienes se darán cita para mostrar sus habilidades, destrezas y amor al deporte.

La última fecha de la fase de clasificación es el 17 de mayo, luego el 24 se realizarán los 4os de final y el 31 las semifinales. La final nacional se jugará el próximo 7 de junio en la ciudad capital, en donde se coronarán 4 equipos que se enfrentarán con los que salgan ganadores de los otros países de la región El Salvador, Honduras y Costa Rica, en donde también se lleva a cabo la Súper Liga Claro.

Este año la gran final internacional será en Guatemala, del 24 al 26 de julio, donde disputarán la copa que los acreditará como campeones de la Súper Liga Claro 2026.

Esta liga nace en 2013 en Guatemala, con el propósito de apoyar e incentivar al deporte en niños y jóvenes, brindar salud mental, unir familiar, fomentar el trabajo en equipo y ser un semillero de talentos.

Desde sus inicios a la fecha ha sido un evento único en su género al llegar a todos los departamentos del país, en donde se reciben equipos procedentes de clubs, colegios, escuelas, colonias, iglesias, familias o grupos de amigos, quienes no pagan por inscripción, alquiler de cancha, servicio de arbitraje e hidratación. Y para las finales adicional a estos beneficios, se les proporcionará a los equipos campeones uniforme, zapatos y medias.

Durante los años en que se ha desarrollado la Súper Liga Claro, se han beneficiado 38,040 participantes en las diferentes categorías, tanto en la rama femenina como masculina, reuniendo con esto a 3,804 equipos de diferente procedencia, departamentos, municipios, aldeas y caseríos del país.

Como dato positivo, algunos jugadores que han formado parte de las filas de Súper Liga Claro han sido fichados por equipos de Guatemala, así como de los países de Centroamérica para jugar en ligas mayores y Selección Nacional, gracias a su talento y disciplina.