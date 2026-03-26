Semana Santa se vive mejor con energía, ENERGUATE activa plan especial

La distribuidora de energía eléctrica que atiende 21 departamentos realizará despliegues operativos, monitoreo permanente de la red y atención prioritaria en destinos turísticos, con el objetivo de resguardar la continuidad del servicio para sus 2.6 millones de usuarios y más 13 millones de personas.

Con equipos técnicos y personal operativo en campo, soporte logístico y materiales, así como la supervisión continua del Centro de Operaciones de la Red, ENERGUATE está preparada para seguir llevando un servicio de calidad.

“Semana Santa mueve a miles de familias y al turismo local; nuestro papel es respaldar esas experiencias con un servicio confiable y una respuesta ágil”, afirmó Lissette Barrios, gerente de Talento y Comunicación de ENERGUATE.

Explicó también que se tiene preparado un dispositivo que combina presencia en territorio y monitoreo centralizado para actuar de forma oportuna ante cualquier eventualidad.

Según la distribuidora, priorizarán zonas de alta afluencia como playas de Santa Rosa, Retalhuleu y San Marcos -Taxisco, Chiquimulilla, Ocós, Tilapa, Champerico, Tulate, El Semillero y Tecojate-, así como Panajachel y municipios alrededor del Lago de Atitlán, Sololá, Chichicastenango en Quiché, Tecpán, Chimaltenango, y en el norte, Tikal, Isla de Flores y áreas aledañas al Lago de Petén Itzá.

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Al mismo tiempo, se dará cobertura reforzada a Semuc Champey en Alta Verapaz; Río Dulce, Livingston, Punta de Palma, El Estor, Mariscos y Valle Dorado en Izabal.

“Nuestros equipos operativos estarán distribuidos estratégicamente y el Centro de Operaciones mantendrá vigilancia las 24 horas. La prioridad es la seguridad y continuidad del servicio en los puntos donde el país se mueve”, añadió la gerente.

Los canales digitales de atención y la oficina telefónica 2385-2222 estarán disponibles para consultas y reportes durante toda la semana. El enfoque es preventivo y orientado al usuario, con protocolos para responder en los corredores turísticos y las cabeceras municipales con mayor tránsito.

“Detrás de cada viaje, cada descanso y cada tradición, hay un equipo trabajando con compromiso y responsabilidad. Queremos que las familias vivan la temporada con tranquilidad, sabiendo que hay personal preparado para acompañarlos con energía”, concluyó Barrios.