Señales claras de aceleración en digitalización financiera

El estudio destaca que la siguiente fase de la inclusión financiera y del crecimiento económico sostenible e inclusivo, dependerá no solo del acceso a servicios financieros, sino también de la seguridad y la confianza que los guatemaltecos y las pequeñas empresas perciban sobre los pagos digitales.

En toda América Latina y el Caribe (LAC), el 89% de los consumidores ya se consideran usuarios digitales, al mismo tiempo, el impulso continúa creciendo entre quienes aún no forman parte del ecosistema, ya que el 68% de los no usuarios afirma que es "algo o muy probable" que adopte los pagos digitales en el futuro.

Guatemala muestra avances graduales en la adopción digital; sin embargo, aún enfrenta brechas importantes que limitan su desarrollo en este ámbito. Esto abre una oportunidad relevante para fortalecer la inclusión financiera, construir confianza y expandir la aceptación de pagos digitales en todo el país.

"Si bien Guatemala ha mostrado avances importantes en la adopción de pagos digitales, el país aún enfrenta desafíos estructurales relevantes que limitan su consolidación como una economía plenamente digital. Persisten brechas significativas en la aceptación en comercios, en la infraestructura y en la confianza del ecosistema, lo que hace que el efectivo continúe siendo predominante en muchas transacciones cotidianas. Desde Mastercard, vemos una gran oportunidad en trabajar de forma conjunta para acelerar estos avances y habilitar una inclusión financiera más amplia, equitativa y sostenible para todos los guatemaltecos", señaló Marin Rodríguez, Country Manager de Guatemala, El Salvador y Honduras en Mastercard.

El catalizador de estilos de vida digitales consistentes

Las tarjetas de débito se consolidan como el método de pago más utilizado por los encuestados en Guatemala. El pago con débito desempeña un papel central en facilitar estas transacciones para los guatemaltecos, lo que confirma su rol clave en la digitalización del consumo cotidiano, especialmente en categorías de alta frecuencia como:

Supermercados (43%)

Restaurantes y cafés (41%)

Compras en línea (40%)

Servicios de transporte por aplicación (35%)

Pago de impuestos (30%)

Si bien los consumidores reconocen las ventajas de las soluciones de pago digital, el efectivo sigue siendo una necesidad, principalmente cuando la aceptación en los pequeños comercios informales es limitada.

De acuerdo con nuestro estudio, 35% de los consumidores guatemaltecos desea que más tiendas y personas acepten pagos digitales, y el 69% dice que al menos una vez al mes debe usar efectivo cuando preferiría pagar con una tarjeta o una opción digital. Esta brecha de aceptación representa una de las mayores oportunidades para avanzar en la inclusión financiera a gran escala en Guatemala.

La confianza y la seguridad también son condiciones clave para el crecimiento. Entre los usuarios digitales, el 96% considera importante la seguridad al momento de elegir cómo pagar, y el 95% destaca la confiabilidad como un factor relevante. En este sentido, en Guatemala, el reto va más allá de convencer al consumidor,es habilitar el ecosistema.

Promover la salud financiera de personas y pequeñas empresas

A medida que la participación digital sigue creciendo en la región, Mastercard está evolucionando su enfoque hacia la inclusión financiera. A partir de su trabajo de largo plazo para ampliar el acceso, la empresa ahora se enfoca en ayudar a personas y pequeñas empresas a pasar del simple acceso a una verdadera salud financiera. En línea con este cambio, Mastercard se ha comprometido a conectar y proteger a 500 millones más de personas y pequeñas empresas en su camino hacia la salud financiera para 2030.

Este compromiso parte de la idea de que el progreso financiero es un proceso: desde realizar pagos cotidianos y construir un historial de transacciones, hasta acceder a herramientas que ayuden a los hogares a gestionar sus gastos y permitan a las empresas crecer, adaptarse a imprevistos y planificar a futuro.

Construir un ecosistema seguro y sin fricciones para todos

Mastercard se centra en cerrar esta brecha ampliando la aceptación digital de forma que generen valor compartido. Gracias a la colaboración continua con instituciones financieras, comerciantes y gobiernos, Mastercard sigue ofreciendo experiencias de pago seguras y sin fricciones, como Contactless, Tap on Phone y Click to Pay, ayudando a comerciantes de todos los tamaños, desde grandes minoristas hasta negocios de barrio, a aceptar pagos digitales de forma fácil y segura, atendiendo a los consumidores donde están.

Al reducir las fricciones en el punto de pago, reforzar la seguridad y permitir la aceptación en entornos cotidianos, estas soluciones ayudan a garantizar que los pagos digitales funcionen de forma confiable tanto en comercios físicos como digitales, impulsando así el comercio local, a las pequeñas empresas y una mayor participación en la economía.

En este contexto, a medida que Guatemala avanza hacia una economía más digital, los hallazgos envían una señal clara: el futuro de la inclusión financiera dependerá de lo fácil que sea que la gente pueda pagar por las cosas que más importan en su vida diaria, dondequiera que estén.