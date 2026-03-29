Su nombre brilla dentro de la élite del boxeo internacional

Con cada golpe, y en cada round, demostraste que la fuerza de un campeón nace del corazón.

Es de orgullo ver a un guatemalteco triunfar en escenarios internacionales, por eso la entidad bancaria reconoce al atleta que representa disciplina, constancia y carácter: Lester Martínez, quien cuenta con un récord como profesional de 20 ganados, O perdidas y un empate.

Su historia continúa siendo un ejemplo de trabajo constante y que los sueños sí se pueden alcanzar, para continuar acompañándolo en este camino de éxitos que hoy lo posiciona como campeón en su categoría.

Al conquistar el título interino del CMB, Martínez ha puesto en alto el nombre de Guatemala y nos recuerda que los sueños se alcanzan con disciplina y pasión.

El campeón agradeció el respaldo recibido a lo largo de su carrera destacando el papel fundamental que han jugado sus patrocinadores, especialmente BANRURAL, en su preparación y crecimiento profesional. Asimismo, reafirmó su compromiso de seguir representando a Guatemala con orgullo en cada combate.

Este respaldo sostenido refleja el compromiso de la institución con el impulso del talento nacional y el deporte como motor de desarrollo, creyendo en su potencial desde etapas clave de su desarrollo profesional.