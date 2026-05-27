Suma un nuevo capítulo a su transformación con la certificación LEED Gold

Con este logro se consolida la visión y se refleja el compromiso de Spectrum por desarrollar y operar espacios que integran la sostenibilidad como un eje estratégico del negocio, promoviendo el uso eficiente de los recursos y generando un impacto positivo en la comunidad.

El reconocimiento destaca las estrategias implementadas para fortalecer una operación más eficiente, especialmente en gestión de residuos, desempeño energético y calidad ambiental interior de Las Margaritas Business District.

“Esta certificación valida nuestro compromiso de largo plazo con la sostenibilidad y reafirma nuestra convicción de que los espacios donde trabajamos también deben contribuir activamente al bienestar de las personas y al entorno. En Las Margaritas Business District buscamos que cada decisión operativa genere un impacto positivo tangible, tanto para quienes forman parte del distrito como para nuestros invitados en general”, expresó Ana Isabel Arévalo, Gerente de Las Margaritas Business District.

Este reconocimiento se da en el contexto de la evolución de Las Margaritas hacia un distrito de negocios integrado, con mejoras enfocadas en la experiencia del usuario y la eficiencia operativa, fortaleciendo su propuesta como un espacio que combina trabajo, bienestar y sostenibilidad en un mismo entorno.

Actualmente, la Torre 2 avanza en su proceso de certificación LEED, reafirmando la visión de consolidar a Las Margaritas Business District como un referente en operación responsable y desarrollo sostenible.

“Las Margaritas Torre 1 es un referente en operación sostenible para Centroamérica. Con 70 puntos y certificación Gold bajo LEED v4.1 O+M, Spectrum demuestra que la eficiencia energética, el confort natural y la gestión responsable de recursos son totalmente alcanzables. Este logro impulsa el mercado hacia edificios más saludables y productivos”, complementó Bernardo Barona, director of Global Market Development – LATAM, GBCI.

Más allá del reconocimiento, la certificación LEED Gold impulsa una cultura de mejora continua en la operación, promoviendo prácticas más responsables y conscientes en el día a día de quienes trabajan, visitan y operan dentro del distrito. Evalúa criterios clave de sostenibilidad, entre ellos eficiencia energética, consumo de agua, calidad ambiental interior, manejo de residuos y movilidad sostenible.