Tecnología para potenciar lo que nos hace humanos

La presencia de Sophia en Guatemala marcará un momento clave para reflexionar sobre el papel de la tecnología en nuestra vida y en el futuro de la humanidad. El robot capaz de mantener conversaciones naturales, reconocer rostros, aprender de las interacciones y expresar más de 60 gestos faciales, representa un avance extraordinario en robótica e IA.

Desde su creación en el 2016, la invención de Hanson Robotics, Sophia, ha sido Embajadora de Innovación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se ha convertido en un ícono del potencial y la responsabilidad que implica el progreso tecnológico.

En el escenario de Volcano Summit 2025, Sophia junto a David Hanson, presentarán su visión sobre cómo la inteligencia humana y la artificial pueden converger para construir una visión del futuro en la adopción de nuevas tecnologías de manera más ética, creativa y sostenible.

En un mundo cada vez más digital, la participación de Sophia the Robot en el marco de Volcano busca inspirar a líderes y creadores de la región a imaginar, diseñar y transformar el futuro, manteniendo vivo el fuego interno que nos hace auténticamente humanos.

Previo al encuentro, Sophia participará en un Fireside Chat Panel en la Universidad Francisco Marroquín, el 5 de septiembre. La conversación será moderada por Janma Bardi (Co-Fundadora Volcano Innovation Summit) y contará con la participación de Mónica Río Nevado de Zelaya (Decana de Economía, UFM), Michel Caputi (Gerente de División Alianzas Estratégicas, Banco Industrial), y David Hanson, CEO y fundador de Hanson Robotics, junto a Sophia.

Este espacio reunirá miradas académicas, empresariales y de innovación para reflexionar sobre el papel de la inteligencia artificial en el futuro de la humanidad.