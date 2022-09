Toda la Liga Española está en exclusiva con Tigo

El primer servicio de streaming global a gran escala ViX, que presta servicios al mundo hispanohablante exclusivamente, se une al portafolio de productos de Tigo y ahora los fanáticos del entretenimiento y el deporte en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá pueden disfrutar del contenido de ViX+ a través de su TV Tigo.

Para todos los clientes del servicio Tigo Residencial, reciban el contenido de ViX+ y La Liga Española de fútbol sin costo adicional hasta el 28 de septiembre de 2022. Luego de esta fecha, estará disponible una opción para activar mensualmente el servicio ViX+ por Q.45 para continuar disfrutando de la programación premium.

“La mejor forma de estar más cerca de nuestros clientes es por medio de la innovación constante de nuestros servicios, esto nos lleva a buscar los mejores aliados para sumarles valor. Eso de perderse un partido de La Liga quedó en la historia. A partir de hoy disfrutaremos al máximo la pasión del fútbol y el contenido premium de ViX+ en tu grilla de canales Tigo”, expresó Marvin Martínez, Chief B2C Officer de Tigo Guatemala.

La alianza entre Tigo y ViX, propiedad de TelevisaUnivisión, es para complacer a los clientes más futboleros, este canal está dedicado 100% a la Liga Española, en el 1 en SD y en 7001 en HD.

Este fin de semana ya se puede vivir la experiencia de los partidos más importantes como el de Cadiz vs Barcelona y Atlético de Madrid vs Celta, y Real Madrid vs Mallorca el domingo.

Para activar el servicio Tigo Residencial y el paquete premium que incluye ViX+, se puede realizar ingresando al sitio www.tigo.com.gt o también por medio de la App de Tigo en línea y en Tiendas Tigo en todo el país.