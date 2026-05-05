Transforma la experiencia de salud en Guatemala

Con este centro que integra los pilares de servicios, tecnología y enfoque humano, ciam da un paso más y redefine sus servicios y atención respondiendo a la creciente demanda de servicios médicos más eficientes y coordinados.

Hay algo que muchas familias guatemaltecas conocen bien y es el de trasladarse de un lugar a otro buscando atención médica, desde ir a un laboratorio, pasar por especialista y luego farmacia.

A través de este enfoque, ciam opera como un ecosistema de salud completo, reuniendo más de 25 especialidades médicas, laboratorio clínico, estudios por imágenes, urgencias, farmacia y fisioterapia; permitiendo que los pacientes resuelvan sus necesidades médicas en una sola visita. Todas disponibles en sus tres sedes ubicadas en Miraflores, zona 9 y Ciudad Cayalá.

“Uno de los principales diferenciadores del modelo es su enfoque en la experiencia del paciente. A diferencia de los esquemas tradicionales, en ciam centralizamos los servicios y se complementan con tecnología que permite procesos más ágiles y diagnósticos precisos, sin perder el componente humano”, manifestó Sebastián Bolaños, gerente general de ciam.

Tres pilares fundamentales:

Centralización de servicios: atención médica integral en un solo lugar.

atención médica integral en un solo lugar. Tecnología de punta: procesos ágiles, expedientes electrónicos y diagnósticos precisos.

procesos ágiles, expedientes electrónicos y diagnósticos precisos. Enfoque humano: seguimiento personalizado que prioriza el bienestar del paciente más allá del síntoma.

Esta nueva propuesta distingue a ciam como el compañero de salud.

Planes de salud adaptados a distintos perfiles y momentos de vida:

Familias que necesitan un lugar donde confiar el cuidado de sus hijos de los suyos, con la tranquilidad de saber que todo está en un mismo lugar.

El atleta y persona activa que cuida de su rendimiento físico y busca atención médica especializada que entienda sus objetivos.

Los adultos mayores, quienes merecen atención médica cálida, experta y sin complicaciones.

Sector corporativo, porque una empresa que cuida la salud de su equipo cuida también su futuro.

Estos planes cuentan con beneficios exclusivos, facilidades de pago y servicios a domicilio que permiten que personas con o sin seguro accedan a una medicina de alta calidad.

“En ciam entendemos que la experiencia de salud no debería ser fragmentada. Por eso, construimos un modelo que integra todo en un solo lugar, para que cada paciente encuentre soluciones claras y ágiles en una sola visita. Con esta nueva propuesta nos convertimos en el compañero de salud, distinguiéndonos tanto por la calidad de nuestros servicios como por la forma en que los brindamos”, comentó Celeste Castillo, directora de Mercadeo de ciam.

Con esta evolución, ciam se posiciona como una alternativa integral para el cuidado de la salud en Guatemala, con un enfoque preventivo y continuo que se convierte en un aliado constante en la vida de sus pacientes.