Transforman la educación en tres escuelas en Guatemala

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Transforman la educación en tres escuelas en Guatemala

En conjunto con el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) y la colaboración de One Laptop Per Child, Empresarios por la Educación y Fundación Zamora Terán; Fundación Bi realizó el lanzamiento del programa Una Computadora Por Niño Conecta Aprende, beneficiando a 500 estudiantes de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Carrizal, el Centro Educativo Fe y Alegría No.1 y la Escuela Oficial Rural Mixta Santa Ana; con laptops XO PRO para fortalecer su aprendizaje y desarrollo digital.

Sergio Muñoz

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Según estudios realizados por el Banco Mundial y la UNESCO, en Latinoamérica 8 de cada 10 niños tienen dificultades para comprender un texto simple, una situación que se complicó más tras la pandemia.

En respuesta a ese desafío, esta iniciativa, además de entregar tecnología, activa un modelo educativo innovador que acompaña a los maestros con capacitación constante y guía a los alumnos paso a paso.

La meta es que cada uno de los niños descubra su potencial y desarrolle habilidades clave en lectura, escritura, matemáticas, herramientas digitales y habilidades blandas.

El modelo “Conecta Aprende” se basa en un enfoque integral que combina:

  • Una computadora por niño (1:1 con laptos XO PRO)
  • Formación y acompañamiento pedagógico a docentes
  • Sostenibilidad tecnológica
  • Un sistema de monitoreo y evaluación continua

De esta manera se garantiza una reducción de brecha digital, impacto sostenible y medible en las comunidades beneficiadas.

Para esta primera intervención en Guatemala, Fundación Bi, que tiene como propósito: promover e impulsar la prosperidad sostenible de la región y CEAL, que promueve la colaboración público-privada y el fortalecimiento institucional de la región; dieron el aporte económico para desarrollar el Programa, mientras que la ejecución estará a cargo de Fundación Zamora Terán.

De esta forma se marca un paso histórico hacia la construcción de un futuro con más oportunidades para niños y jóvenes en Guatemala.

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