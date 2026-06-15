Vida Empresarial
Transforman la educación en tres escuelas en Guatemala
En conjunto con el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) y la colaboración de One Laptop Per Child, Empresarios por la Educación y Fundación Zamora Terán; Fundación Bi realizó el lanzamiento del programa Una Computadora Por Niño Conecta Aprende, beneficiando a 500 estudiantes de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Carrizal, el Centro Educativo Fe y Alegría No.1 y la Escuela Oficial Rural Mixta Santa Ana; con laptops XO PRO para fortalecer su aprendizaje y desarrollo digital.
Según estudios realizados por el Banco Mundial y la UNESCO, en Latinoamérica 8 de cada 10 niños tienen dificultades para comprender un texto simple, una situación que se complicó más tras la pandemia.
En respuesta a ese desafío, esta iniciativa, además de entregar tecnología, activa un modelo educativo innovador que acompaña a los maestros con capacitación constante y guía a los alumnos paso a paso.
La meta es que cada uno de los niños descubra su potencial y desarrolle habilidades clave en lectura, escritura, matemáticas, herramientas digitales y habilidades blandas.
El modelo “Conecta Aprende” se basa en un enfoque integral que combina:
- Una computadora por niño (1:1 con laptos XO PRO)
- Formación y acompañamiento pedagógico a docentes
- Sostenibilidad tecnológica
- Un sistema de monitoreo y evaluación continua
De esta manera se garantiza una reducción de brecha digital, impacto sostenible y medible en las comunidades beneficiadas.
Para esta primera intervención en Guatemala, Fundación Bi, que tiene como propósito: promover e impulsar la prosperidad sostenible de la región y CEAL, que promueve la colaboración público-privada y el fortalecimiento institucional de la región; dieron el aporte económico para desarrollar el Programa, mientras que la ejecución estará a cargo de Fundación Zamora Terán.
De esta forma se marca un paso histórico hacia la construcción de un futuro con más oportunidades para niños y jóvenes en Guatemala.