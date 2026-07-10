Vida empresarial
Transforman realidades habitacionales en Camotán
Fundación Bí a través del programa HogaRES Saludables entregó en Camotán, Chiquimula, 600 pisos de concreto y un filtro para agua purificada para cada familia.
Camotán fue elegido por Fundación Bi debido a que 7 de cada 10 viviendas tienen piso de tierra, un porcentaje tres veces mayor al registrado a nivel departamental.
Como parte del desarrollo integral de las personas, este programa se acompaña de educación financiera que apoya al fortalecimiento del bienestar económico familiar, permitiendo tomar decisiones conscientes y planificadas sobre su futuro que aporten a su crecimiento sostenible, y así poder hacer frente a lo inesperado y aprender a gestionar su dinero para cumplir sus objetivos.
“Este programa es el ejemplo de que una colaboración en conjunto y organizada da mejores resultados que los esfuerzos individuales, en donde entidades públicas y privadas se coordinan para que HogaRES tenga mayor impacto y alcance”, explicó María José Paiz, Gerente de Fundación Bi.
El esfuerzo coordinado entre 2024 y 2026 ha permitido sembrar cimientos sólidos para este programa alcanzando resultados que permiten seguir avanzando:
- 1,563 pisos de concreto construidos
- 1,563 ecofiltros entregados para proveer agua potable segura.
- Más de 9,378 personas beneficiadas.
- Más de 60 comunidades atendidas en los departamentos de: Chiquimula, Alta Verapaz, Izabal, Sacatepéquez, Quetzaltenango y Quiché.
Fundación Bi agradece el apoyo de Cementos Progreso, Ecofiltro, Hábitat Guatemala y las Municipalidades de las comunidades que son parte de HogaRES Saludables. Y asimismo se compromete a continuar trabajando por el desarrollo de las comunidades a través de la construcción de 1,000 pisos de concreto por año.