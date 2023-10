Transformando el desarrollo integral de niños y jóvenes guatemaltecos

Las metodologías, libros y herramientas de FranklinCovey han beneficiado a miles de estudiantes en más de 80 países, es de los proveedores más prestigiosos y confiables de programas de liderazgo educativo y procesos transformacionales a nivel global.

Este primer proyecto se ha beneficiado a 6 mil estudiantes entre los grados de cuarto a sexto primaria, básicos y diversificado, 113 docentes y 11 centros educativos. Al finalizar se otorgará la certificación Primer Nivel: Programa Soy Líder, del primer año a los centros que han desempeñado un papel fundamental en generar un impacto positivo en el país mediante la transformación de miles de jóvenes.

“A través de la educación podemos promover la transformación de nuestra nación. Por ello, Banco Industrial está comprometido con la misión de empoderar a miles de jóvenes, entregándoles las herramientas necesarias para que puedan desarrollar sus habilidades de liderazgo y así convertirse en agentes de cambio para construir una mejor Guatemala”, manifestó María José Paiz, Gerente de Relaciones Institucionales de Banco Industrial.

Los centros educativos participantes son:

Liceo Rotterdam

Centro Educativo Técnico Laboral Kinal

Escuela Taller Municipal

Villa de los Niños

Villa de las Niñas

Niños de Guatemala

Fundación Olímpica Guatemalteca

Esperanza Juvenil

Fundación Adentro

Centro Educativo San Judas Tadeo

International Esperanza Project

“La misión de FranklinCovey es hacer posible la grandeza en personas y organizaciones, por eso estamos convencidos que esta alianza con Banco Industrial impactará la vida de muchos jóvenes y docentes”, indicó Mónica de Zelaya, de FranklinCovey Educación.

Testimoniales

“Soy Líder me ayudó mucho para motivación personal y así mismo motivar a mis compañeros de trabajo a no rendirse por más difícil que sea la situación, este curso me ayudó a proponerme nuevas metas, nuevos conocimientos, practicar nuevos deportes, ¡¡Empezar trabajos de emprendimiento y siempre ser positivo!! Transmitir energías buenas y siempre apoyar a quien lo necesite”. Estudiante

“El seguimiento, trabajo y motivación recibido por parte de los docentes que han recibido el curso, durante este año fue de mucho beneficio para mi hijo a culminar satisfactoriamente su carrera, por lo que me pareció muy acertada la decisión por parte de las autoridades para capacitar a su personal con programas innovadores y de práctica activa en conjunto con la comunidad educativa. Excelente”. Padre de familia

“Todas las piedras grandes son efectivas para lograr ser un líder, pero en especial me gusta La Cuenta de Banco Emocional porque los estudiantes y profesores encontramos motivación en esta práctica. Muy buena experiencia”. Docente