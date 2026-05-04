Tres modelos clave que redefinen la movilidad en sus respectivos segmentos

En Guatemala, Changan cuenta con 18 años de trayectoria en el mercado, ha superado las 18 mil unidades en ventas y brinda un soporte postventa integral que incluye talleres especializados y un amplio stock de repuestos y accesorios. Changan Guatemala se ha mantenido en el top 3 de ventas en el segmento SUV durante los últimos cuatro años (2023-2026), consolidando su posicionamiento en el mercado local.

“Changan significa seguridad que perdura, por eso, este lanzamiento es muy importante porque lo hacemos en un lugar mejorado con espacios más amplios, cómodos y con la capacidad más amplia en taller. Changan ha entendido que en Guatemala necesitan opciones para que el consumidor guatemalteco pueda adquirir un carro nuevo, que ofrecer mucha tecnología a precios muy competitivos, convirtiéndose en los más baratos del mercado”, comentó Gilberto Montoya, gerente general de Changan.

CS35 MAX: Una década de evolución con su cuarta generación. Este nuevo modelo destaca por ofrecer un equilibrio sólido entre rendimiento, amplitud y tecnología:

Motor 1.5 Turbo con 178 HP. Ofrece una experiencia rápida, potente y estable.

Amplio espacio y mayor confort: En comparación con la versión anterior, ofrece 205 mm adicionales de longitud y 35 mm más de ancho.

Tecnología avanzada: Pantalla de 12.3”, cámara de 540 grados, baúl eléctrico y Carplay inalámbrico.

V3 Sedán: Changan incursiona en el segmento Sedan con un modelo moderno y tecnológico:

Motor 1.4 L en versión automática, con 105 HP.

Amplio espacio y confort: Amplia capacidad de baúl y apertura a distancia.

Tecnología moderna e intuitiva: Pantalla táctil de 10 pulgadas.

CS15: Ha recorrido una década de evolución hasta llegar a su tercera generación, ofreciendo múltiples ventajas:

Motor 1.5 L Bluecore, que alcanza 107 HP.

Diseño compacto, versátil y moderno.

Tecnología: Pantalla multimedia de 10 pulgadas, conectividad compatible con Apple carplay y Android Auto.

Con este lanzamiento, Changan reafirma su posición como una de las marcas líderes en el mercado automotriz en Guatemala.

“Estamos muy orgullosos del gran momento que estamos pasando, con grandes logros nacionales e internacionales. A lo largo del año continuaremos con nuevos lanzamientos en el segmento SUV”, expresó Sandra Calderón, gerente de Mercadeo de Changan.

Uno de esos logros de Changan Guatemala, representado por Sikamotors, fue recibir un importante reconocimiento por parte de Changan Group durante la conferencia mundial de socios, realizada en Chongqing, China, destacando sus 18 años consecutivos como distribuidor oficial de la marca en el país.

Los nuevos modelos ya están disponibles en todas las agencias de la ciudad capital, Plaza Changan zona 10, Castellana en zona 8 y Roosevelt en zona 2 de Mixco. Así mismo está disponible en su sucursal de Chiquimula. En dichas agencias, los clientes pueden conocerlos de cerca y agendar una prueba de manejo.