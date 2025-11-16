Triple reconocimiento como la mejor red móvil de Guatemala

Los premios son el resultado de una minuciosa investigación por parte de Ookla, los cuales se otorgan a las empresas que brindan mayor velocidad en los servicios de conectividad por medio de Internet, lo cual se determina mediante un Speed Score que incorpora una medida de la velocidad de carga y descarga de cada proveedor, para clasificar el rendimiento de la rapidez de la red.

“Estos galardones son una certeza de su buen desempeño y liderazgo en la industria de la tecnología móvil y los felicitamos por brindar al país servicios y soluciones con estándares elevados de excelencia”, expresó Stephen Bye, presidente y CEO de Ookla, una división de Ziff Davis.

Por quinto año consecutivo, Claro Guatemala ha recibido el galardón la Red Móvil Más Rápida, por ser el operador móvil que ha brindado a sus clientes las mayores velocidades promedio (descarga y subida), donde se clasifica el rendimiento de la rapidez de la red, entre todos los puntos móviles disponibles del país.

El segundo fue para la Red 5G Más Rápida, otorgado por ser el operador que brinda la mayor velocidad a través dicha tecnología; en el año 2022 fue el pionero en lanzar esa quinta generación en redes móviles en Guatemala.

Y el tercero fue al ser nombrados la Mejor Red Móvil, amparándose en las mediciones estandarizadas y verificadas de velocidad de latencia y video streaming ((YouTube)+Web Browsing (Facebook + Google + YouTube) del mercado.

“Para Claro el recibir estos premios es motivo de mucho orgullo y satisfacción, sabiendo que es el resultado del esfuerzo y compromiso que, durante años, nos ha permitido poner al alcance de nuestros clientes experiencias innovadoras e integrales, con el respaldo de una infraestructura moderna que garantiza la mejor conectividad”, indicó Diego Sibrián, Director Regional de Mercadeo.

Mantener conectado a todo un país, como lo hace Claro por medio de sus servicios fijos y móviles, es una tarea que conlleva mucha responsabilidad, el trabajo de profesionales capacitados, grandes inversiones económicas y cambios innovadores. Este aporte hace posible contribuir a la reducción de la brecha digital y el acceso a nuevas oportunidades laborales, sociales y económicas, lo cual redunda en desarrollo y progreso constantes.

"Claro continúa invirtiendo en tecnología 5G y en fibra óptica para modernizar la red nacional, lo que nos coloca a la altura de países del primer mundo, revolucionado con ello el acceso a Internet, por medio de altas velocidades que facilitan el consumo de contenido en streaming y otras aplicaciones digitales", finalizó Sibrián.