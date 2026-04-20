Un aliado digital para acompañar a sus clientes en sus compras

MACO responde consultas de manera clara, precisa y accionable. Los clientes reciben guías detalladas y recomendaciones personalizadas, desde la pintura ideal para un dormitorio hasta el cálculo exacto de materiales para una remodelación, ya sea utilizando la aplicación móvil o desde su computadora.

Al realizar preguntas en lenguaje conversacional como, por ejemplo: “¿Qué foco LED regulable ofrece luz cálida y ahorro energético?”, el asistente virtual de IA analiza existencias, buenas prácticas y presupuesto, proponiendo la opción más adecuada e incluyendo pasos de instalación y recomendaciones de seguridad.

“Queremos que cada interacción de los clientes con el Asistente Virtual de IA de CEMACO, MACO se sienta como hablar con un asesor experto y de confianza. Es un paso más en nuestro compromiso de ofrecer soluciones innovadoras que inspiren y faciliten la vida, en línea con nuestro compromiso de mejorar el país un hogar a la vez”, expresó Juan Carlos Daetz Ramírez, Líder de Operaciones y Subgerente de Comercio Electrónico de CEMACO.

Es importante mencionar que, con el crecimiento del comercio electrónico en Guatemala, cemaco.com se ha consolidado como la plataforma más completa del país para equipar, renovar y decorar el hogar. Ahora, con la integración de MACO, los clientes pueden vivir una experiencia digital aún más personalizada: desde explorar productos con asesoría en tiempo real, hasta recibir recomendaciones de instalación y compras complementarias en un solo lugar.

MACO refleja los valores que han caracterizado a CEMACO por décadas: servicio útil y cercano que acompaña todo el ciclo del proyecto, innovación de última generación que aprende y mejora con cada interacción, integridad con recomendaciones basadas en normas locales y transparencia.

CEMACO se convierte en la primera empresa en Guatemala en implementar un asistente virtual con IA en retail, lo que la coloca como pionera en transformación digital. La invitación está abierta para que los clientes conozcan e interactúen con el Asistente Virtual de Inteligencia Artificial, MACO de CEMACO, a través de cemaco.com, WhatsApp 2499-9990 y los kioscos digitales en tienda.