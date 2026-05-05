Un cierre exitoso para el ecosistema emprendedor de la región

Con el firme propósito de promover e impulsar la prosperidad sostenible de la región, se realizaron jornadas en Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Totonicapán, Antigua Guatemala y Carchá, logrando una participación activa para impulsar el desarrollo en las comunidades locales.

Los participantes accedieron a talleres especializados y capacitaciones técnicas que fortalecieron sus modelos de negocio y capacidades de gestión, además se fomentaron espacios de netfowrinkg permitiendo la creación de alianzas estratégicas entre emprendedores, mentores e inversionistas.

“Este cierre es la culminación de más de 45 actividades en beneficio de los emprendedores, donde ellos pudieron tener conocimientos y herramientas, para que puedan prosperar. En Fundación BI, uno de los pilares fundamentales es el emprendimiento, en donde tenemos cuatro acciones estratégicas para que cada uno de los emprendedores se pueda formar, crecer y prosperar”, expresó María José Paiz, Gerente General de Fundación del BI.

La conferencia magistral estuvo a cargo de Raúl Cardós, referente internacional de la creatividad y cofundador de la Academia Mexicana de Creatividad. Durante su intervención Cardós inspiró a los asistentes al presentar la creatividad como el motor fundamental para la diferenciación y competitividad en el mercado actual.

Además, en el Summit participó un panel de expertos con visión integral como María Cristina Quiñonez, CEO de Vedanta Center, Carlos Bustamante, líder de Auditoría y Assurance y María José Paiz, Gerente General de Fundación Bi.

Con estas acciones Fundación Bi continúa facilitando el acceso a servicios financieros y conocimientos clave, además de fortalecer el talento emprendedor de la región.

Fundación BI invita a los emprendedores que quieran llevar su negocio a otro nivel, pueden visitar el Centro de Innovación y Emprendimiento Bi, en el séptimo nivel del edificio Quo en zona 4, donde encontrarán laboratorios especializados, espacios para coworking, oportunidades para exponer tu producto, entre otros.