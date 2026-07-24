Un concierto con propósito solo para Manáticos

Este tributo, organizado por Querido Arte y Sky Productions, contará con el talento de la banda, orquesta y coristas del Centro de Perfeccionamiento para las Artes, de Querido Arte, agrupaciones que, a lo largo de los últimos años, han protagonizado numerosos conciertos académicos, tributos sinfónicos y espectáculos de diversos géneros musicales con gran éxito.

Como invitados especiales participarán dos destacados artistas nacionales, Helmer Véliz, cantautor, productor y compositor; y Erwin Gordillo, cantante y músico guatemalteco y exintegrante de la agrupación Esperanto.

A través de estas producciones, el Centro de Perfeccionamiento para las Artes, de Querido Arte busca acercar a niños y jóvenes al mundo de la música clásica mediante propuestas innovadoras y accesibles, creando puentes entre el repertorio sinfónico y la música popular para formar nuevas audiencias y despertar el interés por las artes.

"En Banco Industrial creemos que el talento transforma vidas cuando encuentra oportunidades para desarrollarse. Nos enorgullece apoyar iniciativas como MANÁTICOS, que unen la música con un propósito social y contribuyen a que más niños y jóvenes accedan a espacios de formación artística que fortalecen su desarrollo y el de Guatemala", indicó Paola Pérez, representante de Banco Industrial.

Querido Arte es una productora de experiencias culturales multidisciplinarias que busca acercar las artes clásicas a nuevas audiencias a través de formatos innovadores. Desde producciones de ópera hasta conciertos sinfónicos y espectáculos para todo público, su misión es demostrar que la música y las artes pueden ser espacios de encuentro, inspiración y transformación social. Asimismo, trabaja para elevar el nivel técnico de los músicos en Guatemala e impulsar talentos para que desarrollen al máximo su potencial artístico.

Por su parte, Sky Productions aporta su experiencia en la producción y montaje de eventos, así como un equipo humano y tecnológico de vanguardia que hará posible esta velada. La colaboración entre ambas organizaciones, junto con el talento artístico de músicos, docentes y colaboradores del Centro de Perfeccionamiento para las Artes de Querido Arte, promete una experiencia memorable para el público.

Helmer Véliz ha grabado múltiples producciones discográficas y sus composiciones han sido interpretadas por reconocidos artistas latinoamericanos. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

Las entradas pueden adquirirse en fanaticks.live/entradas. Contará con tres localidades, en preventa: Plata Q245, Oro Q270 y VIP Q320; el día del evento: Plata Q270, Oro Q295 y VIP Q345. El precio parqueo en el Zoológico será de Q45 para carro y Q60 bus y microbús.

Todos los fondos recaudados beneficiarán los programas formativos artísticos y proyectos de la Asociación Impulsora de Talentos Guatemaltecos (TALENTO), cuya misión es identificar, formar e impulsar el talento guatemalteco, formando no solamente excelentes artistas, sino también excelentes seres humanos.

A través de programas gratuitos de práctica orquestal y coral, talleres, conciertos didácticos, giras escolares y diversas iniciativas educativas, la asociación trabaja para ampliar el acceso a la formación artística de niños y jóvenes en Guatemala y a ofrecer una agenda cultural de valor. Nuestros programas formativos son una realidad gracias al apoyo de Banco Industrial, Cervecería Centro Americana y Majadas.