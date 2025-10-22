Un evento donde se celebra la gastronomía saludable del té

El evento se desarrollará del 3 al 9 de noviembre en la Ciudad de Guatemala y en La Antigua Guatemala, donde se podrá vivir la experiencia en las mesas de más de 100 restaurantes, mediante la dinámica del Tea Hopping, un recorrido familiar por establecimientos que ofrecerá su propuesta e interpretación única de cómo disfrutar la perfecta taza de té.

En algunos lugares será un cocktail, mocktail, shot o una taza de té; la creatividad y las alternativas estarán presentes, y siempre buscando impulsar el turismo gastronómico saludable, resaltando sus beneficios para la salud.

“Más de 100 mil tasas de té hemos entregado de manera gratuita a miles de personas que han realizado este recorrido en los cuatro festivales anteriores, y que han disfrutado de diferentes maneras la cultura del té; y por eso este año volveremos a llegar a las mesas de restaurantes y demás personas a través del Festival del Té. En Guatemala tenemos un gran legado de té, tenemos hojas, frutas, esencias y flores, insumos y materias primas que nos permiten lograr una taza de té de alta calidad a nivel internacional”, expresó Alejandro López, de Pachamama Blends.

En La Antigua Guatemala, la propuesta invita a caminar por las calles de nuestra bella ciudad colonial, mientras que, en la Ciudad de Guatemala, la experiencia tendrá lugar en Fontabella y Oakland Place.

Para participar solo necesitas el mapa guía del Tea Festival, que se distribuirá previamente en Pachamama Blends de La Antigua, Oakland Place y Fontabella, así como en las estaciones participantes durante la semana del evento. Con el mapa, realizarán el recorrido, y al completar cinco degustaciones totalmente gratis, podrán canjearlo por una taza coleccionable conmemorativa del Tea Festival 2025. Además, habrá más premios por completar el recorrido.

Este evento es posible gracias al patrocinio de Banco Industrial, INGUAT, Hotel Camino Real Antigua Guatemala, Muniguate, Ayuntamiento de la Antigua Guatemala. Para conocer el listado completo de restaurantes participantes, visita: pachamamablends.com/teafestival