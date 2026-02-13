Un gesto cercano, accesible y profundamente emotivo

La propuesta de este año destaca por combinar innovación, tradición y precios pensados para todos, rompiendo con la idea de que el cariño solo se celebra de una forma.

Cada producto cuidadosamente seleccionado por su conexión con los sabores que históricamente han acompañado las celebraciones del cariño, pero adaptados a un estilo de vida actual, más espontáneo y auténtico, al estilo Anfora.

“Queremos recordarles a las personas que cualquier momento es bueno para demostrar afecto. Un pastel, un muffin o un tres leches, pueden convertirse en ese pedacito de amor que alegra el día”, comentó Luis Pedro Padilla Cifuentes, encargado de mercadeo de Anfora.

Novedades de la temporada

Dos lanzamientos exclusivos de Red Velvet, disponibles en presentación de pastel por Q99 y muffin por Q6, sabores que evocan romance, cercanía y celebración.

El esperado Tres Leches Fest, que reúne los cinco sabores de pastel tres leches a un precio especial de Q129, permitiendo que cada persona elija su favorito sin renunciar al placer.

Lejos de centrarse únicamente en el romance, Anfora propone una celebración más amplia e inclusiva: el amor entre parejas, el cariño en familia, la amistad, el auto-regalo y esos momentos cotidianos que merecen algo dulce.

Con esta campaña, Anfora reafirma su compromiso de ser una marca cercana, confiable y profundamente arraigada en la tradición guatemalteca, sin dejar de evolucionar junto a sus consumidores.

“En Anfora creemos que el cariño se celebra todos los días. Por eso ofrecemos productos de calidad, variados y a precios accesibles, adaptándonos a nuevas formas de celebrar sin perder la esencia que nos ha acompañado por generaciones. Porque todos nos merecemos Anfora”, agregó Padilla.

La temporada del Día del Cariño está vigente hasta el 20 de febrero, y los productos pueden adquirirse a través de todas las tiendas Anfora a nivel nacional, así como por medio de www.anfora.com.gt, pedidos por WhatsApp 2499-0000 y call center. Este 14 de febrero y cualquier día todos merecemos un pedacito de amor. Y en Anfora, ese amor se sirve fresco, se comparte y se disfruta hasta el último pedacito.