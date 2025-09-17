Un gesto solidario que cambia vidas

Durante septiembre y octubre, un porcentaje significativo de las ventas de las presentaciones Mazola con insignia rosa será destinado a fortalecer los programas de Casa Amando-T, asegurando que más mujeres puedan acceder a un entorno digno y seguro mientras enfrentan su tratamiento.

Inaugurada en 2021 gracias a un esfuerzo conjunto con la marca en aceites comestibles, Casa Amando-T ofrece alojamiento, alimentación y acompañamiento emocional a mujeres provenientes del interior del país que viajan a la capital para recibir tratamiento oncológico y que no cuentan con los recursos para cubrir estos gastos, beneficiando a la fecha a más de 700 mujeres. Además, de un techo seguro y un ambiente de cuidado, las beneficiarias reciben apoyo integral a través de programas con especialistas que promueven su recuperación física y emocional.

“En Dinant creemos que nuestras marcas deben impulsar un impacto real en las comunidades. Con Mazola, nuestro propósito es acompañar a las mujeres en su camino hacia la recuperación, brindándoles apoyo tangible y esperanza en cada etapa de su proceso”, manifestó Luis Rivera, Gerente de Categoría Home Care y Grasas & Aceites.

Mazola invita a las familias guatemaltecas a unirse a esta causa adquiriendo sus presentaciones con insignia rosa en supermercados y tiendas de conveniencia de todo el país. Además, pueden conocer más sobre esta iniciativa y su impacto ingresando a www.mazolaca.com.