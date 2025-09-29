Un modelo que transformó la agricultura en Tecpán

En los cerros de Tecpán, Chimaltenango, la agricultura no solo es tradición, sino un legado familiar que evoluciona con innovación, y un claro ejemplo es la familia Chumil que inició con cultivos tradicionales de repollo y fresa a pequeña escala, con ventas locales, sin embargo, el deseo de mejorar siempre los motivó.

En 2013 llegó la oportunidad cuando Walmart se acercó a ellos tras recibir referencias de su trabajo. Desde entonces, la relación se fortaleció hasta integrarlos en su principal programa de apoyo a productores: Tierra Fértil, diseñado para brindar asistencia técnica, estabilidad comercial y acceso directo al mercado.

“Al inicio sembrábamos con mucho esfuerzo, pero nuestra producción era pequeña y los ingresos podían varias por temporadas. Sabíamos que podíamos crecer, solo necesitábamos una oportunidad”, comentó Henry Chumil, cofundador de Distribuidora y Servicios Chumil.

Gracias a este acompañamiento, Henry y su madre dieron un giro hacia la innovación, con el cultivo de fresas bajo sistema hidropónico. Este proceso, complejo y con altos costos iniciales, fue posible porque Walmart no solo les abrió el mercado, sino que también les asignó un especialista en cultivo hidropónico de fresa, quien los ha guiado en todo el manejo, desde la nutrición de la planta hasta el control de plagas.

En la actualidad, la empresa produce semanalmente entre 100 y 150 cajas de fresa hidropónica y 600 a 800 cajas de repollo, que se distribuyen a nivel nacional a través de los diferentes formatos de tiendas Walmart.

Las fresas hidropónicas de Distribuidora y Servicios Chumil se cultivan bajo un proceso que optimiza el uso del agua y del espacio, garantiza mayor calidad y reduce el impacto ambiental. Pero su visión sostenible no termina allí: han implementado reciclaje de residuos, un área de reforestación y mejores condiciones laborales que incluyen apoyo educativo para sus colaboradores.

Hoy cuentan con un equipo de 13 a 15 trabajadores permanentes, de los cuales un 40% son mujeres, principalmente en áreas de cosecha y empaque. “Nos llena de orgullo poder generar empleo en nuestra comunidad y ofrecer mejores condiciones de trabajo. Aquí todos aprendemos y crecemos juntos”, comenta Henry.

La relación con Walmart ha significado estabilidad y planificación para Henry y su equipo, gracias a un programa de siembra definido, así como la certeza de contar con entregas y pagos cumplidos en tiempo. A esto se suma la asesoría técnica constante y especializada, que les ha permitido enfrentar los retos de un cultivo tan exigente como la fresa hidropónica con mayor seguridad y confianza.

“Historias de éxito como la de la familia Chumil demuestran el poder transformador de nuestro programa Tierra Fértil. Nos enorgullece acompañar a los pequeños y medianos productores, brindándoles herramientas, capacitación y acceso directo al mercado, impulsando así el desarrollo sostenible y la innovación en el campo guatemalteco”, manifestó Luis Arturo Ramírez, Coordinador de Asuntos Corporativos de Walmart Guatemala.

Para Distribuidora y Servicios Chumil, este camino ha significado una transformación profunda en su vida y en la de su comunidad. Hoy, con la certeza de un mercado estable y el respaldo de Walmart, su mirada está puesta en el futuro, con una fuerte producción de fresas hidropónicas y expandirse a nuevos niveles de crecimiento. Está convencido de que, con el acompañamiento de Walmart y el compromiso de su equipo, podrán seguir innovando, generar más empleo y demostrar que el campo guatemalteco tiene un potencial ilimitado cuando se siembra con dedicación y se cultiva con apoyo.