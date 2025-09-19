Un modelo universitario 100% virtual y flexible

AVE ofrece licenciaturas 100% virtuales, modulares y flexibles, diseñadas junto a empresas para responder a las habilidades que hoy demanda el mercado. Actualmente, están disponibles las carreras de Mercadeo y Ventas y Administración de Empresas, con un modelo que integra certificaciones profesionales intermedias, acompañamiento constante y una ruta de bienestar que impulsa el desarrollo integral más allá del aula virtual.

El nuevo modelo educativo de Universidad del Valle de Guatemala (UVG) responde a las habilidades que demanda el mercado laboral actual, al haber sido diseñado junto con empresas y universidades aliadas como University of Central Florida y Arizona State University.

Las organizaciones que invierten en la formación de sus colaboradores con AVE pueden cerrar brechas educativas y fortalecer la competitividad, mientras los estudiantes avanzan sin detener su vida personal ni profesional.

“En UVG llevamos 60 años formando profesionales que transforman su entorno con ciencia, tecnología y educación de excelencia. Con AVE UVG reafirmamos este compromiso y damos un paso más hacia la innovación en la educación superior, al abrir el camino para que más personas puedan acceder a una formación universitaria de calidad sin interrumpir sus responsabilidades. Hoy más que nunca, estudiar y vivir al mismo tiempo es posible”, manifestó el Lic. Roberto Moreno, Rector de UVG.

Este programa está pensado para personas con grandes aspiraciones, que desean crecer profesionalmente mientras equilibran su tiempo y responsabilidades.

“En UVG creemos que la educación universitaria debe estar al alcance de quienes tienen grandes sueños y ganas de crecer profesionalmente, sin que tengan que dejar de trabajar o cambiar su vida. Creemos en el talento de nuestro país y en que muchas personas pueden convertirse en agentes de cambio desde donde están”, finalizó Maribel Cruz, Vicerrectora de Expansión Académica de UVG.

Para conocer más sobre AVE-UVG y las licenciaturas disponibles, visite: www.ave.uvg.edu.gt